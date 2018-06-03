"Люди богаче не становятся": глава Минфина рассказал, почему вредно повышать "минималку" украинцам

3 июня 2018, 08:54

Данилюк считает, что "не нам диктовать бизнесу, какими должны быть зарплаты".

Данилюк объяснил, почему нельзя поднять "минималку".

В Украине нет возможности повысить гражданам минимальную зарплату.

"Есть ли сейчас такая возможность? Нет, пока ее нет, потому что это решение имеет определенную стоимость для госбюджета, и сейчас показатели выполнения бюджета не дают возможностей увеличить минимальную зарплату. Для этого должно было бы быть существенное перевыполнение доходной части", – рассказал министр финансов Александр Данилюк в эфире "Радио НВ".

По словам министра, решение повышать или нет минимальную зарплату – административное. При этом, по его словам, оно не несет какой-либо практической пользы: "От этого люди богаче не становятся. Это значит влияние на инфляцию, увеличивается стоимость ведения бизнеса, ведь не все компании имеют возможность платить такие зарплаты".

Он признал, что проблемой является тот факт, что "у нас многие сидят на минималке".

"Проблема должна решаться другим путем. То есть детенизация достигается не поднятием минимальной зарплаты, а эффективной работой Госфискальной службы там, где есть злоупотребления. То есть мы заменяем работу ГФС решением Кабмина. Так можно доиграться", – считает чиновник.

Также Данилюк подчеркнул, что для повышения зарплат в Украине должен улучшиться инвестиционный климат.

"И при эффективном контроле ГФС это приведет к детенизации. Тогда люди будут получать реальные зарплаты, не в конвертах, чистые, на достойном уровне. И не нам диктовать бизнесу, какими должны быть зарплаты", – отметил министр.

Напомним, 2 июня сообщалось, что Данилюка могут отправить в отставку уже на следующей неделе.

А перед этим СМИ сообщали, что Гройсман отобрал ГФС у Минфина. Такое решение существенно усиливает позиции премьера и, по сути, узаконивает "дерибан" госбюджета.

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Минфин минимальная зарплата минималка Александр Данилюк
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