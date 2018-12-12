Как обойти таможенную пошлину на посылки в Украине / courier.crimea.ua

С 1 января 2019 года начинает действовать лимит на покупки в зарубежных интернет-магазинах в Украине.

Налог на покупки в интернете Украина вводит в два этапа. Так, изменения в Налоговый кодекс предусматривают обложение налогом на добавленную стоимость заграничных посылок стоимостью от 150 евро в течение первого полугодия и от 100 евро – с 1 июля.

Как обойти таможенную пошлину на посылки в Украине

Своим способом поделился продавец китайских товаров Дмитрий. Налог на покупки из Китая он абсолютно легально обходит следующим образом:

Читайте такжеЗаконы о евробляхах: Порошенко одобрил легализацию авто на еврономерах1. Он делает заказ напрямую у производителя товара.

2. Оформляет доставку через специальные фирмы.

"Есть карго-компании, которые работают в Китае. Они отправляют в Украину товар. В основном из Одессы или Киева ты уже почтой получаешь в Украине", – рассказал Дмитрий.

Таким образом, налоги, включая таможенный сбор при покупке через интернет, платит компания, которая организовывает доставку.

О других способах обойти налог при покупке на сумму более 150 евро через интернет – смотрите в сюжете:

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