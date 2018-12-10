Порошенко подписал изменения в налоговый кодекс

10 декабря 2018, 14:27

Законом увеличиваются с 1 июля 2019 года ставки акцизного налога на табачные изделия на 9 процентов.

Плакат налоги
Иллюстрация

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №9260 о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Законом увеличиваются с 1 июля 2019 года ставки акцизного налога на табачные изделия на 9 процентов. При этом на этиловый спирт, используемый для производства пищевого уксуса, парфюмерно-косметической продукции и продукции техназначения, устанавливается нулевой акциз.

Закон предусматривает обложение налогом на добавленную стоимость заграничных посылок стоимостью от 150 евро в течение первого полугодия и от 100 евро - с 1 июля.

Также с 1 июля, как предполагается, будет усовершенствована электронная система контроля за оборотом горючего, что позволит увеличить поступления акцизного налога на топливо.

Ранее сообщалось, что число украинцев, живущих за чертой бедности, сократилось на 9,2 процента, однако доход 33,9 процента граждан (около 14 млн человек) составляет меньше фактического прожиточного минимума (3261 грн. в августе).

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Украина Верховная Рада Петр Порошенко Налоговый кодекс
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