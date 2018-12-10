За чертой бедности оказались 14 миллионов украинцев

Украинцы / РИА Новости

Число украинцев, живущих за чертой бедности сократилось на 9,2 процента, однако доход 33,9 процента граждан (около 14 млн человек) составляет меньше фактического прожиточного минимума (3261 грн. в августе).

Об этом сообщает UBR со ссылкой на данные Госстата за первое полугодие 2018 года.

Отмечается, что разница в доходах между 10 процентами самых богатых и самых бедных украинцев увеличилась за год на 0,2 процента.

При этом качество питания украинцев за год улучшилось. Украинцы стали есть больше рыбы и морепродуктов (+8 процентов), фруктов, ягод, орехов (+3 процента). Мяса - +2 процента.

На покупку непродовольственных товаров среднее украинское домохозяйство тратило 39 процентов доходов. При этом почти половина из них (17 процентов) - оплата услуг ЖКХ.

Напомним, в конце сентября, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Петра Порошенко в $1,1 млрд.