За чертой бедности оказались 14 миллионов украинцев

При этом качество питания украинцев за год улучшилось.
Число украинцев, живущих за чертой бедности сократилось на 9,2 процента, однако доход 33,9 процента граждан (около 14 млн человек) составляет меньше фактического прожиточного минимума (3261 грн. в августе).
Об этом сообщает UBR со ссылкой на данные Госстата за первое полугодие 2018 года.
Отмечается, что разница в доходах между 10 процентами самых богатых и самых бедных украинцев увеличилась за год на 0,2 процента.
При этом качество питания украинцев за год улучшилось. Украинцы стали есть больше рыбы и морепродуктов (+8 процентов), фруктов, ягод, орехов (+3 процента). Мяса - +2 процента.
На покупку непродовольственных товаров среднее украинское домохозяйство тратило 39 процентов доходов. При этом почти половина из них (17 процентов) - оплата услуг ЖКХ.
Напомним, в конце сентября, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.
Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Петра Порошенко в $1,1 млрд.