Украинцы попали в жуткое ДТП в Словении: есть жертвы

В Словении в смертельное ДТП попали два микроавтобуса с украинской регистрацией. 63-летняя украинка скончалась на месте, еще трое украинцев получили тяжелые травмы.

Как сообщают местные СМИ, обстоятельства аварии еще выясняются. При этом уже установлено, что авария произошла между деревнями в долине Чентиба на автомагистрали Помурье.

По словам очевидцев, посреди трассы обломался микроавтобус Mercedes Benz Sprinter. Именно в него влетел другой микроавтобус той же марки. После чего один из "мерседесов" выбросило в кювет.

Ранее стало известно, что российский актер Алексей Панин пострадал в ДТП в центре Москвы. Ария произошла на улице Подвойского в Пресненском районе столицы.