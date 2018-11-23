Новое повышение цен: что ждет украинцев в 2019 году

Украинцев ждет повышение цен на сигареты / Facebook.com

Одобренный накануне Верховной Радой законопроект № 9260 предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс.

Повышение акциза на сигареты и экологический налог

Результатом этого станет то, что с 1 июля 2019 года в Украине повысят на 9% ставки акцизного налога на табачные изделия, также будет повышен экологический налог.

"Законом предусматривается увеличить с 1 июля 2019 ставки акцизного налога на табачные изделия на девять процентов", – говорится в сообщении на сайте Верховной Рады.

Акциз повысят дважды — в январе и июле. В результате его размер для сигарет с фильтром увеличится на 3,5 грн за каждую пачку.

При этом одобренный документ предусматривает повышение с 1 января 2019 ставки экологического налога за выбросы двуокиси углерода (СО2) стационарными источниками с 0,41 грн/ту до 10 грн/т. Также вводится поэтапное повышение ставки до уровня 25 грн/т в 2022 году. Ежегодное повышение составит 5 грн/т.

Также устанавливается нулевая ставка акцизного налога на этиловый спирт, используемый для производства пищевого уксуса, парфюмерно-косметической продукции и продукции технического назначения. Нормы об изменениях в администрировании акцизного налога полного и спирта вступают в силу с 1 июля 2019 года, а ответственность за их нарушение – с 1 октября 2019 года.

Налоги на посылки и льготы на электрокары

Кроме того, одобренный депутатами закон предусматривает продление льготы на ввоз электрокаров— освобождение от уплаты НДС и акцизов до 2022 года.

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Новый закон предусматривает изменение правил для посылок. При этом взыскание НДС будут проводить с ввезенных в Украину товаров, стоимость которых превышает эквивалент €100. Операторов почтовой связи и экспресс-перевозчиков предлагают признать налоговыми агентами. Эту норму намерены вводить с переходным периодом: с 1 января по 30 июня 2019 года — для товаров суммарной стоимостью в эквиваленте более €150, после окончания этого срока — €100.

И наконец, одобренный Верховной Радой документ с января следующего года предусматривает повышение ставки на добычу нефти и газового конденсата на 2%.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу следующего года прогнозируется немного выше 29 грн/долл.