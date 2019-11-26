Транзит газа через Украину: в Москве озвучили очередную преграду

Миллер нашел очередную преграду для транзита газа / Корреспондент

Для продолжения транзита газа, Киеву необходимо решить вопросы с новым оператором газотранспортной системы, заявил глава газового гиганта Газпрома Алексей Миллер по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным, который ранее поговорил с Владимиром Зеленским по телефону.

Отметим, Миллер подчеркнул, что в настоящее время Украина переходит на европейское законодательство и должна создать независимого сертифицированного оператора ГТС.

"Но сертификация этой компании до сих пор не произведена. И подача заявок на бронирование транзитных мощностей должна быть произведена в заранее определённые сроки", — сказал Миллер в эфире телеканала "Россия 24".

Также Миллер уточнил, что это технические проблемы. В то же время он особо отметил, что этот вопрос должен быть решен как можно более оперативно.

При этом Миллер напомнил, что Газпром уже направил Нафтогазу предложение о продлении на год действующего транзитного контракта или заключении нового.

Читайте такжеНафтогаз послал Газпрому ответ по транзиту газа: главноеНапомним, ранее Нафтогаз пригрозил России изъятием транзитного газа. Как пояснил исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко на своей странице в Facebook, "газ без документального оформления, который будет заходить в Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как газ неопределенного собственника". И останется газ в украинских ПХГ, пока документальное оформление на его транзит не появится.

Также ранее в Москве озвучили новую дату переговоров о транзите газа через Украину. По словам замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского, переговоры запланированы на пятницу, 29 ноября.

"Встреча потенциально запланирована на пятницу. Но она может быть в разном режиме: видеоконференция или очная. Это мы в среду решим", - отметил Яновский.