"Себе в ПХГ": Нафтогаз пригрозил России изъятием транзитного газа

Технические вопросы подобной операции, в том числе и таможенные аспекты, Витренко уточнять отказался.
Транзит газа через Украину с 2020 года может обернуться для России серьезными потерями.
Если до 1 января 2020 года РФ так и не подпишет новый транзитный контракт, то с нового года весь транзитный газ Украина начнет закачивать в свои подземные хранилища.
Как пояснил исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко на своей странице в Facebook, "газ без документального оформления, который будет заходить в Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как газ неопределенного собственника".
Читайте такжеНафтогаз послал Газпрому ответ по транзиту газа: главноеИ останется газ в украинских ПХГ, пока документальное оформление на его транзит не появится.
Технические вопросы подобной операции, в том числе и таможенные аспекты, Витренко уточнять отказался.
"Мы пока не будем объяснять все нюансы, такие как замещения и изменения в инструкциях таможенной службы", – написал он.
Напомним:
- 18 ноября Газпром передал Нафтогазу ультиматум по транзиту. В частности, российская сторона предлагает продлить транзитный контракт или же заключить новый скором на год с учетом прогнозного спроса в ЕС.
- 25 ноября Нафтогаз послал Газпрому ответ по транзиту газа. Среди прочего НАК готов рассмотреть газовую альтернативу выплаты $3 млрд по решению арбитража.
- В РФ уже анонсировали новые переговоры по транзиту газа через Украину. Консультации состоятся между Газпромом и Нафтогазом.