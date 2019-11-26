"Себе в ПХГ": Нафтогаз пригрозил России изъятием транзитного газа

Транзит газа без контракта с 2020 обернется для России газовыми потерями / Корреспондент

Транзит газа через Украину с 2020 года может обернуться для России серьезными потерями.

Если до 1 января 2020 года РФ так и не подпишет новый транзитный контракт, то с нового года весь транзитный газ Украина начнет закачивать в свои подземные хранилища.

Как пояснил исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко на своей странице в Facebook, "газ без документального оформления, который будет заходить в Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как газ неопределенного собственника".

Читайте такжеНафтогаз послал Газпрому ответ по транзиту газа: главноеИ останется газ в украинских ПХГ, пока документальное оформление на его транзит не появится.

Технические вопросы подобной операции, в том числе и таможенные аспекты, Витренко уточнять отказался.

"Мы пока не будем объяснять все нюансы, такие как замещения и изменения в инструкциях таможенной службы", – написал он.

Напомним: