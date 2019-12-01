Газовая война с Россией: экс-министр предрек поражение Кремля

Геннадий Зубко прокомментировал "газовую войну" между Украиной и Россией / facebook/zubko.gennadiy

Украина подготовилась к газовой войне с Россией, и на сегодня у Киева есть все рычаги, чтобы "дожать" РФ и заключить новый контракт на транзит газа в Европу на своих условиях. Такое мнение высказал бывший вице-премьер-министр – министр регионального развития Украины Геннадий Зубко.

Зубко напомнил, что Украина закачала в хранилища 21,5 млрд кубометров газа. Евросоюз также подготовился и закачал около 100 млрд кубов голубого топлива.

"Именно сегодня есть все условия иметь достаточно жесткую переговорную позицию со стороны Украины", – заявил экс-вице-премьер в эфире ObozTV.

В частности, Зубко считает, что Украина сейчас может настаивать, чтобы Россия не выставляла условия относительно продления транзитного контракта только на полгода или на год. Кроме того, Киев может не учитывать требования Кремля о том, чтобы Украина простила долг Газпрома в 2,5 млрд долларов, подтвержденный Стокгольмским арбитражным судом.

"Если этот долг обменять на газовую скидку в 15%, которую предлагала Россия, то через 28 лет это может окупиться. Но с политической точки зрения Украина имеет все рычаги, чтобы использовать возможности давления на РФ относительно продолжения контракта на условиях Украины", – подчеркнул Зубко.

Не исключает экс-министр и возможности того, что Украина может взыскать долг с России не долларами, а газом.

"Я могу сказать, что Украина имеет огромное хранилище на территории. Мы готовы идти на те условия, чтобы отбирать газом. Этот сценарий больше работает на потребителя Украины", - добавил Зубко.

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Напомним, министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина может возобновить закупки газа напрямую в России. В РФ отметили, что Россия готова начать прямые поставки газа в Украину, но при определенных условиях.

Ранее исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что российский Газпром рассматривает возможность погашения 3 млрд долларов долга перед Украиной поставками газа.