В Кабмине захотели покупать газ напрямую у России

В Украине допускают прямые закупки газа в РФ / Укртрансгаз

Украина может возобновить закупки газа напрямую в России, заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.

Украинская сторона готова обсуждать условия прямых поставок российского газа, подчеркнул он в эфире Свободы слова.

"Когда мы сейчас ведем диалог с российской стороной, это четкая, откровенная, на самом деле честная позиция", — отметил министр энергетики.

По его словам, цена за прямые поставки в комплексе, в пакете с транспортом, как этого требует Россия, должна быть привязана к европейскому индикатору.

Читайте такжеВ России отреагировали на предложение Нафтогаза оплатить долг поставками газаВместе с тем Оржель уточнил, что заключение контракта по "политической цене" невозможно: "Мы переходим на европейское право".

Ранее исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что российский Газпром рассматривает возможность погашения 3 млрд долларов долга перед Украиной поставками газа.

Напомним, в Вене состоялись российско-украинские переговоры по газу с участием министра энергетики РФ Александра Новака, министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, главы Газпрома Алексея Миллера и руководителей Нафтогаза.