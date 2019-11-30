В России поставили условия Украине для прямых поставок газа

В РФ обеспокоены судебными исками со стороны Украины / Reuters

Россия готова начать прямые поставки газа в Украину при определенных условиях, заявил член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Лукин.

"Целая судебная процедура [которую возбудила украинская сторона] против нас есть на этот счет. Конечно, надо нормально договориться и за нормальную плату посылать, но там есть тысяча профессиональных мелочей, которые хорошо знают наши и украинские газовики", — заявил в комментарии РБК.

Как подчеркнул еще один российский сенатор Владимир Джабаров, Европа понимает, что "Украине без российского газа не обойтись".

"Поставка в Украину, которая может быть бастионом между Россией и Европой, провалилась. Украину раздирает на части сейчас", — добавил Джабаров.

Читайте такжеРФ может выплатить 3 млрд долларов долга газом – Витренко

Ранее министр энергетики Алексей Оржель заявил, что Украина может возобновить закупки газа напрямую в России.