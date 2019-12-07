  1. Главная
  3. Политика

Долгожданная амнистия и особый статус Донбасса: Зеленский рассказал, когда это может произойти

7 декабря 2019, 11:45

Президент заявил, что судьба вопроса об особом статусе донбасса и амнистии будет решена после норманских переговоров в Париже.

Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о сроках принятия закона об амнистии / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее сделал резонансное заявление о переселенцах, заявил, что после проведения встречи в "нормандском формате" в понедельник 9 декабря в Париже можно будет говорить о законе об амнистии для участников незаконных вооруженных формирований и особом статусе Донбасса.

Отметим, 9 декабря в Елисейском дворце Зеленский встретится с Владимиром Путиным, Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. С 2016 года это первая встреча в данном формате.

"Закон об особом статусе сейчас есть, он действует до 31 числа. Продолжать ли этот закон, это можно сделать только после возвращения из "нормандии". Если мы увидим, что есть какие-то шаги важные друг навстречу другу, то действительно мы будем говорить об этом законе", - отметил Зеленский в эфире программы Свобода слова.

По словам Зеленского, об амнистии тоже пока не смысла говорить.

"Закон об амнистии голосовался в Верховной Раде, он просто не был подписан. Поэтому, когда мы увидим после "нормандии", что действительно у нас есть возможность, если выводятся войска, вооруженные незаконные формирования, если у нас действительно будет безопасность на той территории, если у нас появится возможность проводить выборы, мы будем говорить об амнистии. Амнистии людей, у которых рук не в крови", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о предполагаемом результате от встречи нормандской четверки в Париже 9 декабря.

"Я хочу просто… Для меня главное, не с чем я поеду, а с чем вернусь в Украину. Если мы идем по Минску – обмен. Сколько людей мы можем вернуть и когда. Если мы говорим о прекращении огня, кто понесет за это ответственность. Я хочу вернуться с конкретными результатами", - сказал Зеленский.

Читайте такжеОсобый статус Донбасса: Разумков рассказал, когда Рада возьмется за новый законТакже ранее глава фракции Слуга народа  в парламенте Давид Арахамия заявил, что работа над новым законопроектом об особом статусе Донбасса еще не начиналась.

"Исходя из того парламентского опыта небольшого, который мы имеем, если это вообще новый концепт и новый закон, то нужно минимум 3 недели", - сказал он.

Владимир Зеленский амнистия особый статус война на Донбассе нормандские переговоры новости Украины Зеленский новости
Сейчас вы просматриваете новость «Долгожданная амнистия и особый статус Донбасса: Зеленский рассказал, когда это может произойти». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:58
В Москве иномарка на тротуаре убила трех пешеходов
11:45
Долгожданная амнистия и особый статус Донбасса: Зеленский рассказал, когда это может произойти Видео
11:23
"Такси смяло в лепешку": в Николаеве произошло смертельное ДТП Фото
11:08
"Защищать и принять обратно, они - это мы": "химера" Пушков ответил Зеленскому о муниципальной страже
10:43
СМИ узнали, когда Помпео и Лавров поговорят об Украине Видео
10:23
Комаровский объяснил, когда нельзя гулять Фото
10:21
"Дайте Тане успокоительное": в Сети советуют "обезьяну с гранатой" Черновол "посадить к Пашинскому" Видео
10:02
"Русский мир" в украинских школах мнение
09:49
Журналист рассказал о раковой опухоли России
09:40
"Крым начинают признавать российским": в России высмеяли "марш за Крым" Чубарова
09:30
Маникюр зима 2020: самый красивый синий маникюр на Новый год 2020 - 39 фото Фото
09:23
"Набег вандалов, вырубка вековых деревьев": в Сети пожаловались на беспредел в Крыму Фото
08:55
Гороскоп всех знаков Зодиака на 7 декабря: вспышка гнева и отличное свидание
08:52
Переманить жителей "ДНР" и "ЛНР": в России пошли на радикальный шаг с паспортами
08:49
Байден назвал одно большое желание Путина
08:41
Игра на повышение ставок: что означают новые инициативы власти по Донбассу мнение
08:30
Не говорить ОРДЛО и услышать переселенцев: Зеленский сделал резонансное заявление Видео
08:11
Ужасный пожар в Одессе: найдена еще одна жертва Фото
07:59
"Спасибо, что не выбросили 90-летнего патриарха на улицу": Филарет обвинил Епифания во лжи
07:36
"Безъязыкий бунтует народ": Кравчук роскошно умыл Парубия и "всю патрашенковскую шелупонь" - видео Видео
07:05
"Что же ты творишь!": Жена Морозюка разделась перед зеркалом Фото
06:57
Зе и Пу пролетают над Парижем мнение
06:32
Селедка под шубой: кому опасно есть популярный салат
06:05
С Днем Екатерины: всё о празднике – от картинок до интересных фактов Фото
05:28
Дипломат рассказал, как Украину обманули с Будапештским меморандумом
05:02
Окрашивание волос грозит серьезной болезнью: врачи бьют тревогу
04:11
"Уже обманули": украинцев подвели к пропасти с законом о продаже земли – эксперт
03:19
В темноте и прохладе: как уютно и удобно заниматься сексом в кинотеатре
02:42
"Оп, сиська, титька огонь": Дорофеева разделась на пикантном фото
01:58
"Даже орально": в Кривом Роге изнасиловали девочку Фото
00:50
Ученые пояснили, как голодание предотвращает инсульт
00:34
7 декабря – какой сегодня праздник: День Екатерины, приметы, запреты
00:23
Сеть покоряет видеоролик с говорящим котом Видео
00:01
Активист назвал организатора концерта Вороваек в Украине Видео
06 декабря, пятница
23:42
Президент планирует местные выборы на Донбассе вместе со всей Украиной
23:20
Джокер в эфире телеканал "слил" переписку с нардепом Михайлюк Видео
22:56
"Испытываю глубокий стыд": Меркель впервые посетила Освенцим Видео
22:45
Капитан Марвел, Звездечка и Дейенерис: Топ-10 лучших актеров 2019 по версии IMDB Фото
22:27
"Готовность к прекращению войны": Зеленский пояснил ожидания от встречи с Путиным
21:50
"Хочу вернуться с результатом": Зеленский рассказал о встрече в Париже
21:48
"Склоняю голову перед теми, кто не вернулся с войны!" - Зозуля трогательно поздравил с Днем Вооруженных Сил
21:30
Топ-модель по-украински 3 сезон 15 выпуск: кто ушел смотреть онлайн 06-12-2019 Видео
21:28
"Скабеевой, Киселеву и другим свистунам": Воровайки пояснили скандальную песню Хохлы Видео
21:20
"Нет страха в сердце": Джошуа опубликовал мотивационный пост перед реваншем с Руисом
21:17
Режим работы банков в Украине в новогодние каникулы: детали
21:05
Разумков рассказал, что имел в виду Зеленский под "депутатов нужно менять"
20:56
Потекут рекой: Рада вдвое увеличила ограничение на денежны переводы
20:55
Шахтер уверенно огбыграл Олимпик и продолжает лидировать в УПЛ
20:47
На пожаре в Одессе выжила трехцветная кошка Соня Видео
20:44
Как приготовить вкуснейший торт Спартак: пошаговый простой рецепт Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять