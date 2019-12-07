Долгожданная амнистия и особый статус Донбасса: Зеленский рассказал, когда это может произойти

Зеленский рассказал о сроках принятия закона об амнистии / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее сделал резонансное заявление о переселенцах, заявил, что после проведения встречи в "нормандском формате" в понедельник 9 декабря в Париже можно будет говорить о законе об амнистии для участников незаконных вооруженных формирований и особом статусе Донбасса.

Отметим, 9 декабря в Елисейском дворце Зеленский встретится с Владимиром Путиным, Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. С 2016 года это первая встреча в данном формате.

"Закон об особом статусе сейчас есть, он действует до 31 числа. Продолжать ли этот закон, это можно сделать только после возвращения из "нормандии". Если мы увидим, что есть какие-то шаги важные друг навстречу другу, то действительно мы будем говорить об этом законе", - отметил Зеленский в эфире программы Свобода слова.

По словам Зеленского, об амнистии тоже пока не смысла говорить.

"Закон об амнистии голосовался в Верховной Раде, он просто не был подписан. Поэтому, когда мы увидим после "нормандии", что действительно у нас есть возможность, если выводятся войска, вооруженные незаконные формирования, если у нас действительно будет безопасность на той территории, если у нас появится возможность проводить выборы, мы будем говорить об амнистии. Амнистии людей, у которых рук не в крови", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о предполагаемом результате от встречи нормандской четверки в Париже 9 декабря.

"Я хочу просто… Для меня главное, не с чем я поеду, а с чем вернусь в Украину. Если мы идем по Минску – обмен. Сколько людей мы можем вернуть и когда. Если мы говорим о прекращении огня, кто понесет за это ответственность. Я хочу вернуться с конкретными результатами", - сказал Зеленский.

Читайте такжеОсобый статус Донбасса: Разумков рассказал, когда Рада возьмется за новый законТакже ранее глава фракции Слуга народа в парламенте Давид Арахамия заявил, что работа над новым законопроектом об особом статусе Донбасса еще не начиналась.

"Исходя из того парламентского опыта небольшого, который мы имеем, если это вообще новый концепт и новый закон, то нужно минимум 3 недели", - сказал он.