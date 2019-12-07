Не говорить ОРДЛО и услышать переселенцев: Зеленский сделал резонансное заявление

Зеленский призвал не говорить ОРДЛО / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее пояснил ожидания от встречи с Путиным, считает, что в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске должны принимать участие переселенцы из Донбасса, представляя таким образом жителей оккупированных территорий.

"Если они (русские – ред.) говорят разговаривать с жителями оккупированных территорий, потому что мы не знаем, что им нужно. Это все очень просто: давайте разговаривать со всеми, пусть жители, которые переехали, тоже приедут в Минск и скажут, почему переехали", - предложил Зеленский в эфире программы Свобода Слова.

При этом президент подчеркнул, что многие жители неподконтрольных Украине территорий хотят мира и не желают жить в России.

Более того, Зеленский предложил не употреблять термин "ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей)", которым называют временно оккупированные районы этих областей.

По мнению Зеленского, лучше говорить "временно оккупированный Луганск и" временно оккупированный Донецк" и на этом "поставить точку".

Отметим, украинцы активно комментируют появление Зеленского в эфире программы Савика Шустера.

"Когда вёл переговоры порох никто не обсуждал что оно будет и о чём договариваться....а здесь устроили базар ....А судьи кто?.....парубий ха-ха-ха!!!!!те кто должны сидеть в тюрьме,а не обсуждать действия Президента", - отметила Лариса Батяшова.

"Зеленский молодец, такого президента не было во всей истории Украины!!!", - добавила Владимир Чайка.

"Президент 9 числа собирается в АД, а ваши три партии, сво-чи, собирают дрова (майдан,палатки,дрова). Совесть у вас есть", - пишет некий Сергей Ю.

"Как красиво Кравчук и Сакашвили повозили по морде парубия ссаной тряпкой. Красавчики. Владимир Зеленский терпения вам и удачи, В эти дни люди даже не верующие молятся за вас", - отметила Света Янчук.

Читайте такжеМеркель решила в Париже поговорить с Зеленским и Путиным наединеНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о предполагаемом результате от встречи нормандской четверки в Париже 9 декабря.

"Я хочу просто… Для меня главное, не с чем я поеду, а с чем вернусь в Украину. Если мы идем по Минску – обмен. Сколько людей мы можем вернуть и когда. Если мы говорим о прекращении огня, кто понесет за это ответственность. Я хочу вернуться с конкретными результатами", - сказал он в прямом эфире программы Свобода Слова Савика Шустера.

По словам главы государства, тот факт, что данная встреча состоится – это уже для Украины серьезная победа.