"Хочу вернуться с результатом": Зеленский рассказал о встрече в Париже

Зеленский полагает, что встреча лидеров в Париже - это уже победа / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский рассказала о предполагаемом результате от встречи нормандской четверки в Париже 9 декабря.

"Я хочу просто… Для меня главное, не с чем я поеду, а с чем вернусь в Украину. Если мы идем по Минску – обмен. Сколько людей мы можем вернуть и когда. Если мы говорим о прекращении огня, кто понесет за это ответственность. Я хочу вернуться с конкретными результатами", - сказал он в прямом эфире программы Свобода Слова Савика Шустера.

По словам главы государства, тот факт, что данная встреча состоится – это уже для Украины серьезная победа.

"Самое главное, мне очень важно… увидеть человека и привезти с "нормандии" ("нормандского саммита") ощущение, что все хотят закончить войну. Я смогу это понять за столом", - отметил президент.

Как ранее сообщалось, глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждает, что в последние время наблюдается прогресс в выполнении решений встреч на высшем уровне в "нормандском формате".

Напомним, встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России в формате "нормандской четверки" стартует в Елисейском дворце в Париже 9 декабря в 16.00 (+1 час по Киеву).

Также в Париже, в ходе саммита "нормандской четверки", канцлер Германии Ангела Меркель планирует двусторонние переговоры с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.