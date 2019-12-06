Лавров заявил, почему прогрессирует выполнение решений в "нормандском формате"

Сергей Лавров / Reuters

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждает, что в последние время наблюдается прогресс в выполнении решений встреч на высшем уровне в "нормандском формате".

По словам российского "главдипломата", президент Украины Владимир Зеленский начал проявлять волю и разум к тому, чтобы добиться мира на Донбассе.

"Наши коллеги приветствуют прогресс, который был достигнут в выполнении предыдущих решений "нормандского формата", - заявил Лавров.

Напомним, ранее Лавров рассказал, почему "созрели" условия для встречи в "нормандском формате". Позднее глава МИД РФ рассказал о встрече Зеленского и Путина в Париже.