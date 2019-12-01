Смогут поговорить: Лавров рассказал о встрече Зеленского и Путина в Париже

Сергей Лавров прокомментировал встречу Путина и Зеленского в Париже/ Reuters

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина в Париже 9 декабря будет неформальной, поскольку произойдет на полях саммита в "нормандском формате". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Контакт лидеров России и Украины Лавров назвал "полезным".

"(...) мы очень хотим понять, как все-таки после всех неоднозначных, противоречивых заявлений из офиса Зеленского сам украинский лидер видит движение к выполнению минских договоренностей", - сказал глава МИД РФ в эфире на телеканале Россия-1.

Кроме того, Лавров, комментируя масштаб встречи Путина и Зеленского, ответил, что на эту тему "бессмысленно гадать".

"Будет встреча в "нормандском формате": четыре лидера будут там вместе в одно и то же время. Как уже сказали в администрации президента, есть возможность поговорить Путину и Зеленскому. Она не будет формальной, потому что это произойдет "на полях" другого мероприятия", - отметил главный российский дипломат.

Напомним, по данным СМИ, саммит в "нормандском формате", который запланирован на 9 декабря в Париже, пройдет непосредственно в резиденции президента Франции - легендарном Елисейском дворце. Стартует саммит в первые часы после полудня и закончится вечером. О более подробной программе, как добавили в Елисейском дворце, будет сообщено позднее.

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Ранее спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новый газовый контракт может стать темой беседы президента Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина в ходе саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря.