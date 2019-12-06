"Готовность к прекращению войны": Зеленский пояснил ожидания от встречи с Путиным

Зеленский не боится встречи с Путиным / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время личной встречи с главой РФ Владимиром Путиным хотел бы увидеть готовность к прекращению войны на Донбассе, если таковая имеется.

"Самое главное, мне очень важно… Я такой человек, очень sensitive. Мы говорили с президентом Российской Федерации, когда вернули моряков, говорили с ним по телефону, но это телефонный разговор. Я хочу увидеть человека, и я хочу привезти из "нормандии" понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту трагическую войну", - сказал он в прямом эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

По словам Зеленского, за столом переговоров он точно сможет понять, есть ли у Путина желание к установлению мира.

Читайте такжеСудьба Донбасса решится в Париже: Зеленский провел совещание перед нормандским саммитомОтвечая на вопрос о том, планируется ли в Париже его двусторонняя встреча с Путиным, Зеленский сказал: "Да. Все двусторонние встречи будут у всех лидеров". Глава государства подчеркнул, что такой встречи не боится.

"Единственное, из-за чего я могу нервничать, что просто встретились, увиделись и сказали, что да, мы планируем… Я очень не люблю нерезультативность в любых переговорах - это правда. Поэтому это единственное, чего я боюсь", - сказал он.

По словам Зеленского, ему нечего бояться, поскольку он президент свободной страны и не сомневается в порядочности своих намерений.

Как ранее сообщалось, Зеленский рассказал о предполагаемом результате от встречи нормандской четверки в Париже 9 декабря.

Напомним, встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России в формате "нормандской четверки" стартует в Елисейском дворце в Париже 9 декабря в 16.00 (+1 час по Киеву).

Также в Париже, в ходе саммита "нормандской четверки", канцлер Германии Ангела Меркель планирует двусторонние переговоры с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.