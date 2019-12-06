Конь не валялся: в Слуге народа рассказали, когда будет принят закон об особом статусе Донбасса

Давид Арахамия высказался о сроках принятия важных законов / УНИАН

Законопроекты о рынке земли и о статусе Донбасса Верховная Рада уже не успеет принять до Нового года 2020. Об этом заявил глава фракции Слуга народа в парламенте Давид Арахамия, который ранее решил выгнать одного из своих заместителей Дмитрия Соломчука.

В частности, по его словам, работа над новым законопроектом о статусе Донбасса еще не начиналась.

"Исходя из того парламентского опыта небольшого, который мы имеем, если это вообще новый концепт и новый закон, то нужно минимум 3 недели", - цитируют Арахамию Українські Новини.

Нардеп добавил: чтобы рассмотреть законопроект об особом статусе Донбасса, нужно полтора месяца.

Что касается проекта закона по рынку земли, то, по прогнозам Арахамии, все оппозиционные силы будут настаивать на повторном рассмотрении и голосовании правок. Это займет примерно две недели.

"До Нового года уже нет времени голосовать две недели. Вообще", - сказал глава фракции Слуга народа в парламенте.

Напомним, спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что новый проект закона об особом статусе отдельных районов Донбасса будет разработан по результатам саммита в нормандском формате, который запланирован на 9 декабря в Париже.

Как сообщал Главред, президент России Владимир Путин выдвинул Киеву условия относительно закона об особом статусе Донбасса. Хозяин Кремля хочет, чтобы новый закон об особом статусе Донбасса был предварительно согласован с "ЛДНР".

Как известно, закон Об особом статусе Донбасса был одобрен Верховной Радой в сентябре 2014 года. Его действие заканчивается 31 декабря 2019 года.