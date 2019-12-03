Арахамия выгнал своего заместителя: появились подробности

Арахамия выгнал помощника / УНИАН

Во вторник, 3 декабря, глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия, который ранее озвучил процент проблемных депутатов в Слуге народа, заявил, что решил выгнать одного из своих заместителей Дмитрия Соломчука за того, что недоволен его работой на этой должности.

В частности, на вопрос журналистов в кулуарах парламента, почему Соломчука уволили с должности заместителя председателя фракции Слуга народа, Арахамия ответил, что это его решение.

"Я так решил. Я же имею право, как руководитель, сам назначать себе заместителей и лишать. Ничего такого не случилось, просто я не очень доволен его работой, и мы решили оптимизировать количество - у нас 15 групп, решили сделать 14".

При этом Арахамия уточнил, что место Соломчука останется свободным.

"Нового не будем назначать, просто эту группу разделяем на другие. У нас 14 групп, будет трудно, когда 15 человек", - сказал Арахамия, передает Укринформ.

Читайте также"Трахнем, как следует": Арахамия предложил радикально расправляться с коррупционерамиНапомним, ранее сообщалось, жертва изнасилования подтвердила, что нардеп от Слуги народа Роман Иванисов одним из четверых преступников, надругавшихся над ней в служебном автомобиле мэра Бердянска в 1996 году.

По телефону ТСН женщина вспомнила, что ей тогда было 25 лет, и она воспитывала двухлетнего ребенка, который до сих пор не знает об этих событиях. В тот роковой вечер четверо парней силой затащили ее в автомобиль, где таскали за волосы, били и насиловали.

"Я стараюсь об этих вещах не вспоминать, потому что хорошего мало. Не каждый знает, как человек себя чувствует перед смертью. А я знаю, как человек перед смертью чувствует, как это – с жизнью прощаться, с ребенком мысленно прощаться, моему ребенку тогда было два года", - сказала она.