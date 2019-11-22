Арахамия озвучил процент проблемных депутатов в Слуге народа

Арахамия признал, что в Слуге народа есть проблемные депутаты / УНИАН

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия объяснил участившееся случаи скандалов в политсиле тем, что в партии есть определенный процент проблемных депутатов, однако он невелик.

"Сначала я знакомился с людьми и сразу же, когда я общался с президентом мы говорили, что в любом отборе является так называемая погрешность, то есть право на ошибку. В нашей фракции 254 человека было изначально, то есть 10% это 25 человек, 5% — это 12 человек. У нас есть только три проблемы пока что. Это даже меньше чем 2%", - сказал он в эфире программы Право на владу на телеканале 1+1.

По словам Арахамии, пока депутаты укладываются в допустимую погрешность. Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский "очень эмоционально" реагирует на скандалы в партии. Глава государства постоянно подчеркивает, что фракция не должна умалчивать о своих ошибках.

"Если мы сделали ошибку, надо выйти к людям честно сказать, что мы сделали ошибку и ее исправить, честно рассказать, что мы делаем для ее исправления", - привел слова президента Арахамия.

Напомним, жертва изнасилования, одним из участников которого в 1996 году был нардеп от Слуги народа Роман Иванисов, подтвердила, что политик был одним из четверых преступников, надругавшихся над ней в служебном автомобиле мэра Бердянска.

Как ранее сообщалось, народный депутат из фракции партии Слуга народа Виталий Безгин рассказал о скандалах, которые в последнее время сопровождают его политическую силу.