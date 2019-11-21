"Заставлю сложить мандат": Зеленский отреагировал на слухи о судимости нардепа за изнасилование

Зеленский пообещал разобраться со скандалом о судимости за изнасилование / Фото: пресс-служба президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что депутат от партии Слуга народа Роман Иванисов будет вынужден сложить мандат, если подтвердится информация о его судимости за изнасилование несовершеннолетней.

"По поводу одного из депутатов партии Слуга народа я прочитал, что есть скандал. Я хочу сразу сказать, что завтра у меня будут реальные данные, я хочу разобраться фейк это или у него есть реальная причастность к уголовному делу, связанному с изнасилованием. Если завтра будет хоть один факт, хоть что-то, завтра я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии Слуга народа", - цитирует главу государства пресс-служба.

По словам Зеленского, кандидатов в депутаты проверяли правоохранительные органы, поэтому в случае подтверждения информации, нардепу грозит наказание за подделку данных.

"Вы знаете, что всех людей партия Слуга народа брала из народа, простые люди, которые никогда не были в политике. Их проверяла и СБУ и МВД. Если подчищены данные — будет расследование", — заявил он.

Президент поблагодарил журналистов за распространение информации и добавил, что его политсила готова к очистке кадров.

Как ранее сообщалось, Иванисов заявил об уходе из фракции по собственному желанию до окончания проверки распространившейся в СМИ информации по поводу его судимости.

Напомним, журналист Юрий Бутусов заявил, что Иванисов действительно был осужден в 1996 году за изнасилование несовершеннолетней неестественным образом и отбыл наказание сроком 2 года и 6 месяцев в Мариупольской исправительно-трудовой колонии.