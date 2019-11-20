Скандал с судимостью за изнасилование: нардеп от Слуги народа покинул фракцию

Иванисов покинул фракцию до окончания проверки / Фото: Facebok/Роман Иванисов

Народный депутат от Слуги народа Роман Иванисов заявил об уходе из фракции по собственному желанию до окончания проверки распространившейся в СМИ информации по поводу его судимости.

"Чтобы не ставить под удар репутацию всего коллектива, я принял решение приостановить своё членство во фракции на время проверки опубликованной в СМИ информации. Обратился с этим предложением к главе фракции Давиду Арахамии, и он меня поддержал", - написал Иванисов в Facebook.

По словам нардепа, генерального прокурора, который прокомментировал СМИ данную информацию, обманули.

"Заказчики тратят огромные деньги на грязную игру против меня, ничем не брезгуя… Однако скоро я буду готов предоставить доказательства того, что это спланированная информационная атака против меня из-за моей антикоррупционной деятельности", – добавил парламентарий.

Иванисов заверил, что скоро будет известно имя заказчика черного пиара против него.

В ГПУ заявили, что информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной. Проверка этой информации продолжается.

Как известно, ранее журналист Юрий Бутусов заявил, что Иванисов действительно был осужден в 1996 году за изнасилование несовершеннолетней неестественным образом и отбыл наказание сроком 2 года и 6 месяцев в Мариупольской исправительно-трудовой колонии.

Напомним, пранкер Джокер опубликовал новую порцию переписки с украинскими чиновниками. На сей раз скандальный пранкер обнародовал скриншоты общения с мэром Чернигова Владиславом Атрошенко.

Напомним, ранее нардеп Александр Дубинский рассказал, как в Слуге народа проверяли его телефон после скандала с пранкерами.