"50% надо убрать": в Сети всплыла скандальная переписка со "слугой народа"

Верховная Рада / УНИАН

Пранкер Джокер попытался разузнать о "черных" зарплатах среди народных депутатов. Соответствующая переписка с якобы народным избранником от парламентской фракции Слуга народа Михаилом Радуцким обнародована в Сети.

"17 сентября с Михаилом Радуцким обсуждали, что нужно платить депутатам зарплаты "в конвертах". Это было 17 сентября. А уже сегодня у нас есть доказательства, что депутаты "Слуги народа" получают деньги "в конвертах", – написал Джокер в своем Telegram-канале.

Также он опубликовал скриншоты переписки, в которой обсуждались якобы какие-то "теневые" выплаты нардепам. При этом пранкер пригрозил опубликовать видео и другие доказательства.

Напомним ранее, нардеп от Слуги народа Александр Дубинский прошел полиграф после скандала в комитете Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, где политиков пропрезидентской политсилы подозревали в получении взятки.