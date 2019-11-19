"Твой пи*арас?": Джокер слил переписку с мэром Чернигова

Владислав Атрошенко пообщался с пранкером / Фейсбук В.Атрошенко

Пранкер Джокер опубликовал новую порцию переписки с украинскими чиновниками.

На сей раз скандальный пранкер обнародовал скриншоты общения с мэром Чернигова Владиславом Атрошенко.

Как рассказал Джокер в своем Telegram-канале, он общался с Атрошенко от имени главы Офиса президента Андреем Богданом.

Судя по переписке, разговор Джокера с Атрошенко касался народного депутата Антона Полякова.

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Напомним, ранее нардеп Александр Дубинский рассказал, как в Слуге народа проверяли его телефон после скандала с пранкерами.