"Твой пи*арас?": Джокер слил переписку с мэром Чернигова

Пранкер общался с Владиславом Атрошенко от имени главы Офиса президента.
Пранкер Джокер опубликовал новую порцию переписки с украинскими чиновниками.
На сей раз скандальный пранкер обнародовал скриншоты общения с мэром Чернигова Владиславом Атрошенко.
Как рассказал Джокер в своем Telegram-канале, он общался с Атрошенко от имени главы Офиса президента Андреем Богданом.
Судя по переписке, разговор Джокера с Атрошенко касался народного депутата Антона Полякова.
Читайте также"Вас беспокоит Джокер": Рябошапка показал сообщение от пранкера
Напомним, ранее нардеп Александр Дубинский рассказал, как в Слуге народа проверяли его телефон после скандала с пранкерами.