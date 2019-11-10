"А ну, покажи": Дубинский рассказал, как Корниенко проверял его телефон после скандала с пранкерами

Александр Дубинский / УНИАН

Народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский прокомментировал скандал, который вспыхнул после заявления его однопартийца Николая Тищенко который общался с пранкером, представившемся генпрокурором Русланом Рябошапкой.

"Если он (Тищенко, – ред.) что-то знает – пусть рассказывает. Ну не может человек сообщать генпрокурору о преступлениях (даже если на самом деле он общается с пранкером), и не идти потом в САП. Человек, который пишет генпрокурору: "Я слышал, что кто-то раздает бабки", – должен 100% идти в ГПУ и писать заявление", – считает Дубинский.

Он также подчеркнул, что после скандала с пранкером его телефон подвергся проверке руководства фракции.

Читайте такжеКруговорот дебилов в природе"Господин Корниенко, чтобы вы знали, лично проверял мой телефон. Лично проверял телефон Бужанского, и еще в нескольких коллег. Подходил и так внезапно: "А ну, покажи", – кто пишет, кто не пишет. Такая история была. Так что пока ищут, но еще не нашли",– рассказал Дубинский после завершения первого этапа очередного съезда партии Слуга народа, который проходил в Киеве.

Напомним, ранее в Сети всплыла новая скандальная переписка со "слугой народа".