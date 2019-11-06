Операция "Дискредитация": кому выгодно публиковать переписки депутатов

Верховная Рада / Фото РБК-Украина

Опубликованные переписки депутатов с пранкерами – это, конечно же, прямой удар по Слуге Народа. И здесь спорить нечего. Но и этот знаменитый пранкер Джокер, и недавно опубликованная переписка нардепов Артура Герасимова (который близок с Порошенко) и женой Юрия Луценко Ириной – поверьте мне, по политическому потенциалу это гораздо более взрывоопасная переписка, чем поиск стодолларовых проституток.

В любом случае, пока рано говорить о том, что это выгодно какой-то одной политической силе. Скорее всего, компромат есть на всех. И тут вывод о том, кому выгодна эта дискредитация, напрашивается сам собой. Видно, что определенный круг политиков не трогают, хотя и они обсуждают лоббистские темы.

Зато упор на неопытных депутатов. Причем речь идет не только о дискредитации монобольшинства, но и о других политсилах – например, партии ЕС Порошенко, Голосе.

И если моя гипотеза подтвердится, то теперь стоит ожидать, что скоро произойдет вброс и по депутатам Голоса.

Читайте такжеПриключения Зеленой Кнопочки, или Какую проблему вскрыла интимная переписка в РадеНадо понимать, что целью являются не конкретные депутаты – если это делают спецслужбы России, то для них это стрельба по воробьям. Естественно происходящее гораздо шире, чем просто дискредитация большинства или Верховной Рады – здесь, по-видимому, идет работа по дискредитации и целенаправленному давлению на отца и одновременно маму этой Верховной Рады – президента Владимира Зеленского.

Ведь у самого президента Украины, и у Украины самая главная проблема – переговоры в нормандском формате и заключение договора по газу (короткое, как требуют россияне, или длинное, как требуют украинцы). И чем больше будет дискредитирован парламент, тем меньше он сможет провести какие-то реформы. И это очевидно, так как турборежим погрузился в скандалы.

И вполне возможно, что как раз этого и добивались авторы этой операции по провокации через пранкеров.

В прошлые разы, когда разыгрывали Порошенко, то тогда по отношению к нему у населения еще был лимит терпения. Здесь ситуация иная, так как обычный слух про драку мгновенно вошел в массовое сознание и показывает, что общество чем-то недовольно и разочаровано. А потому готово воспринимать что угодно.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр", специально для Главреда