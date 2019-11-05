С Порошенко мы говорили раз пять, Зеленский на очереди - пранкер Лексус

Лексус / Известия

Вот уже вторую неделю депутатов Слуги Народа разыгрывает анонимный пранкер под ником Джокер. Сначала он в своем телеграм-канале опубликовал скриншоты переписки в мессенджере, где от имени генпрокурора Руслана Рябошапки просил удалить пост об интимной переписке и попросить прощения у фракции и президента нардепа Богдана Яременко, угодившего в секс-скандал. Позже его мишенью стал депутат Михаил Радуцкий, который в переписке рассказал о доплатах в конвертах для депутатов из пропрезидентской фракции.

На днях Джокер снова опубликовал очередную переписку от имени генпрокурора, на сей раз с депутатом Николаем Тищенко, в которой депутат буквально изливает ему душу - говорит о недовольстве ситуацией во фракции Слуги народа и проблемах с ресторанным бизнесом, которым Тищенко владел до депутатской каденции.

Напомним, что украинских политиков пранкеры разыгрывают не впервые. Так, в 2016 году российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали в Сети несколько пранков, где разыграли Петра Порошенко, мэра Киева Виталия Кличко.

Главред пообщался с пранкером Лексусом, чтобы выяснить, как Джокеру удается разыгрывать политиков, кем может быть пранкер, сколько стоит пранк, сложно ли было дозвониться Порошенко и собирается ли Лексус и Вован разыгрывать Зеленского.

- Вы, наверное, уже слышали о пранкере Джокере, который пранкует депутатов Слуги народа. Вы, вероятно, могли о нем слышать. Как у него удается выдавать себя за других людей. Одно дело - телефонные разговоры, к которым прибегали вы, а другое – мессенджеры. Как это возможно?

- Я же его вообще не знаю. Это ваш местный, работает по внутренней политике. Но технически то, что он делает - возможно.

- Каким образом, например?

-Если, конечно, он с номеров пишет тех людей, за кого себя выдаёт. Но может он делает просто любой левый номер и с него представляется тем человеком. Если нет, то это можно делать с помощью перехвата смс-кода подтверждения, но в таком случае это очень затратно и сложно.

Читайте такжеРоссийский пранкер похвастался розыгрышем Порошенко от имени генсека НАТО- Ну вот, например, кейс, где он выдает себя якобы за генпрокурора Рябошапку. У тех, кого он разыгрывал, явно должны быть номера реального Рябошапки. Как тогда это могло случиться?

- А тут вот не уверен, что он у них был.

- Почему?

- Ну если у них пранки от одного Рябошапки, то, скорее всего, завладели его старым номером. Его можно купить в наше время у телеоператора, либо перехватили смс для его подтверждения с реального номера Рябошапки действующего. Но тогда бы он заподозрил неладное.

- Ну тогда непонятно. Ведь если, например, человек меняет контактный номер, то он довольно часто подвязывает его же и к мессенджерам, которыми пользуется. Или нет?

- Ну здесь, наверное, этого не случилось. Я могу только предполагать.

- Вы говорите, что это перехват смс-ок затратно – сколько тогда вообще может стоить пранкеру подобный розыгрыш?

- Все зависит от его связи с оператором/спецслужбами, кто-то может бесплатно получить, кто-то купить за тысячу долларов. Это уникальный случай и нужно исходить именно из него. Ещё раз, я не уверен, что здесь был именно такой метод. Но вообще, порядок цен - от сотен до тысячи долларов.

- К слову,правда ли, что вы пользуетесь дубликатами сим-карт для своих пранков?

- Нет. Никогда не пользовались.

- А сколько у вас обычно занимает подготовка к пранку? Это же явно не один день.

- Пару часов - пару дней.

- А от чего зависит выход ваших пранков?

- От актуальности инфоповодов.

- Что вообще необходимо, чтобы стать пранкером? Ведь если взять того же Джокера, то он фактически появился из ниоткуда, хотя и указывает, что переписки вел задолго до публикации пранков.

- Да в целом ничего - просто креативно мыслить.

- Я имею в виду, обязательно ли для этого иметь какие-то специальные связи, например?

- Ну, тут все зависит от конкретного случая. В каких-то работает левый телефон, в каких-то нет и нужно прибегать к перехвату смс-ок. Если у этого Джокера во всех записях один Рябошапка, то такие вопросы лучше адресовать ему, были ли какие-то ещё активности с его номером.

- Не во всех - например, у Радуцкого, как он сам после розыгрыша объяснял, был в телефоне вбит какой-то контакт, который у него был подписан как "ХЗ". Только вот с ним, несмотря на подпись, он разоткровенничался.

- Ну он же должен знать, с кем откровенничает.

- То есть, вполне возможно, что все эти депутаты знали этого человека? А как по-вашему, возможен ли такой вариант, что они нарочно сливали такие переписки?

- В наше время все возможно, но сомневаюсь.

- А могли ли это, по-вашему, быть журналисты? Ведь слив, как правило, ранее всегда происходил от одного издания.

- Это мог быть кто угодно. Но, скорее всего, просто человек этому изданию и сливал ради развлечения.

- Хорошо, давайте не о Джокере. Вы больше не пытаетесь разыгрывать Порошенко?

- О своих планах ещё рано говорить, но и у нас есть несколько интересных материалов для украинской аудитории. Думаю, что скоро тоже их увидите. А что касается Петра Порошенко, то, на мой взгляд, он ушёл на задний план сейчас.

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- Ну с американскими мы тоже давно работаем. Плюс у нас ещё есть неопубликованные записи, где мы звонили мировым лидерам от имени Порошенко, когда он еще был президентом.

- Почему Порошенко отошел на второй план? Потому что больше не президент?

- Ну и потому, что не такой активный политически, как раньше. Но его время ещё не прошло.

- А как, кстати, у вас это тогда получалось - звонить от имени Порошенко?

- Ну обыкновенно - звонили от его имени.

- Вот так просто? А как же защита каналов связи первых лиц? Вы же не в Интернете находили их номера.

- В Интернете. Защиты почти нет.

- У всех, даже у американских? Что-то слабо в такое верится.

- Ну обычно нет.

- Ну если нет такой защиты, то почему тогда, по-вашему, мировым лидерам не звонят все желающие?

- Желающих мало.

- А если серьезно? Ну ведь организация переговоров, тем более, между представителями разных стран, как правило, согласовывается, по крайней на дипломатическом уровне. Например, если вспомнить недавний разговор Зеленского и Трампа, то разговоры были засекречены. Как тогда вы умудрялись попадать напрямую к президентам и общаться с ними?

- Очень просто, мы их согласовывали. На дипломатическом уровне. И разумеется, разговоры секретятся.

- Кстати, после тех опубликованных ранее пранков, замечали ли вы, что как-то усиливали меры безопасности?

- В основном всегда, но бывало, что и по три раза дозванивались.

- Можете привести пример, о ком идет речь? Я так понимаю, это уже те, чьи пранки появлялись в Сети?

- Ну, Порошенко вводил постоянно новую защиту. Но мы ее обходили.

- А в чем она проявлялась, например?

- Чаще перепроверяли – было уточнение деталей разговора, время, темы.

- К кому получалось дозвониться по несколько раз? Тоже к Порошенко?

- Порошенко мы дозванивались раз пять, когда он был президентом. Это было по согласованию с его офисом.

- А когда вы говорили о "новых материалах", я так понимаю, вы имели ввиду новых политиков?

- Да, с ними тоже будут записи, но сейчас мы немного меньше Украиной занимаемся, потому что основных уже обзвонило раньше, а новые не успели нас так заинтересовать.

- Вы сказали, что новые политики вас пока не особо заинтересовали. А от чего зависит этот интерес?

- Ну все-таки они у вас новые и не успели чем-то прославиться. А старые не так влиятельны сейчас. Для нас должен быть интересен человек в первую очередь. Хотя вообще нам интересно открывать для себя новые страны, континенты.

- А как же Зеленский, например, с его победой на выборах?

- Ну подождите немного - будет и Зеленский, и не только. С победой на выборах с нами общался Макрон, когда звонил нам, думая, что звонит Зеленскому.

- Стоит ли это понимать так, что вы уже разыграли Зеленского и просто не показываете, до определенной команды, публике? Ну или до "определенного инфоповода".

- Нет, это стоит понимать, что он нам интересен.

Анастасия Заремба, для Главреда