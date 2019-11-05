  1. Главная
  3. Политика

С Порошенко мы говорили раз пять, Зеленский на очереди - пранкер Лексус

Анастасия Заремба

журналист

5 ноября 2019, 14:42

Новые украинские политики пока не успели прославиться, а старые утратили свое влияние, отмечают пранкеры.

Лексус
Лексус / Известия

Вот уже вторую неделю депутатов Слуги Народа разыгрывает анонимный пранкер под ником Джокер. Сначала он в своем телеграм-канале опубликовал скриншоты переписки в мессенджере, где от имени генпрокурора Руслана Рябошапки просил удалить пост об интимной переписке и попросить прощения у фракции и президента нардепа Богдана Яременко, угодившего в секс-скандал. Позже его мишенью стал депутат Михаил Радуцкий, который в переписке рассказал о доплатах в конвертах для депутатов из пропрезидентской фракции.

На днях Джокер снова опубликовал очередную переписку от имени генпрокурора, на сей раз с депутатом Николаем Тищенко, в которой депутат буквально изливает ему душу - говорит о недовольстве ситуацией во фракции Слуги народа и проблемах с ресторанным бизнесом, которым Тищенко владел до депутатской каденции.

Напомним, что украинских политиков пранкеры разыгрывают не впервые. Так, в 2016 году российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали в Сети несколько пранков, где разыграли Петра Порошенко, мэра Киева Виталия Кличко.

Главред пообщался с пранкером Лексусом, чтобы выяснить, как Джокеру удается разыгрывать политиков, кем может быть пранкер, сколько стоит пранк, сложно ли было дозвониться Порошенко и собирается ли Лексус и Вован разыгрывать Зеленского.

- Вы, наверное, уже слышали о пранкере Джокере, который пранкует депутатов Слуги народа. Вы, вероятно, могли о нем слышать. Как у него удается выдавать себя за других людей. Одно дело - телефонные разговоры, к которым прибегали вы, а другое – мессенджеры. Как это возможно?

- Я же его вообще не знаю. Это ваш местный, работает по внутренней политике. Но технически то, что он делает - возможно.

- Каким образом, например?

-Если, конечно, он с номеров пишет тех людей, за кого себя выдаёт. Но может он делает просто любой левый номер и с него представляется тем человеком. Если нет, то это можно делать с помощью перехвата смс-кода подтверждения, но в таком случае это очень затратно и сложно.

Читайте такжеРоссийский пранкер похвастался розыгрышем Порошенко от имени генсека НАТО- Ну вот, например, кейс, где он выдает себя якобы за генпрокурора Рябошапку. У тех, кого он разыгрывал, явно должны быть номера реального Рябошапки. Как тогда это могло случиться?

- А тут вот не уверен, что он у них был.

- Почему?

- Ну если у них пранки от одного Рябошапки, то, скорее всего, завладели его старым номером. Его можно купить в наше время у телеоператора, либо перехватили смс для его подтверждения с реального номера Рябошапки действующего. Но тогда бы он заподозрил неладное.

- Ну тогда непонятно. Ведь если, например, человек меняет контактный номер, то он довольно часто подвязывает его же и к мессенджерам, которыми пользуется. Или нет?

- Ну здесь, наверное, этого не случилось. Я могу только предполагать.

- Вы говорите, что это перехват смс-ок затратно – сколько тогда вообще может стоить пранкеру подобный розыгрыш?

- Все зависит от его связи с оператором/спецслужбами, кто-то может бесплатно получить, кто-то купить за тысячу долларов. Это уникальный случай и нужно исходить именно из него. Ещё раз, я не уверен, что здесь был именно такой метод. Но вообще, порядок цен - от сотен до тысячи долларов.

- К слову,правда ли, что вы пользуетесь дубликатами сим-карт для своих пранков?

- Нет. Никогда не пользовались.

- А сколько у вас обычно занимает подготовка к пранку? Это же явно не один день.

- Пару часов - пару дней.

- А от чего зависит выход ваших пранков?

- От актуальности инфоповодов.

- Что вообще необходимо, чтобы стать пранкером? Ведь если взять того же Джокера, то он фактически появился из ниоткуда, хотя и указывает, что переписки вел задолго до публикации пранков.

- Да в целом ничего - просто креативно мыслить.

- Я имею в виду, обязательно ли для этого иметь какие-то специальные связи, например?

- Ну, тут все зависит от конкретного случая. В каких-то работает левый телефон, в каких-то нет и нужно прибегать к перехвату смс-ок. Если у этого Джокера во всех записях один Рябошапка, то такие вопросы лучше адресовать ему, были ли какие-то ещё активности с его номером.

- Не во всех - например, у Радуцкого, как он сам после розыгрыша объяснял, был в телефоне вбит какой-то контакт, который у него был подписан как "ХЗ". Только вот с ним, несмотря на подпись, он разоткровенничался.

- Ну он же должен знать, с кем откровенничает.

- То есть, вполне возможно, что все эти депутаты знали этого человека? А как по-вашему, возможен ли такой вариант, что они нарочно сливали такие переписки?

- В наше время все возможно, но сомневаюсь.

- А могли ли это, по-вашему, быть журналисты? Ведь слив, как правило, ранее всегда происходил от одного издания.

- Это мог быть кто угодно. Но, скорее всего, просто человек этому изданию и сливал ради развлечения.

- Хорошо, давайте не о Джокере. Вы больше не пытаетесь разыгрывать Порошенко?

- О своих планах ещё рано говорить, но и у нас есть несколько интересных материалов для украинской аудитории. Думаю, что скоро тоже их увидите. А что касается Петра Порошенко, то, на мой взгляд, он ушёл на задний план сейчас.

Читайте также"Законопроект" Порошенко по ЛГБТ оказался розыгрышем: евродепутат рассказала подробности- Неужели вы разыграли Трампа?

- Ну с американскими мы тоже давно работаем. Плюс у нас ещё есть неопубликованные записи, где мы звонили мировым лидерам от имени Порошенко, когда он еще был президентом.

- Почему Порошенко отошел на второй план? Потому что больше не президент?

- Ну и потому, что не такой активный политически, как раньше. Но его время ещё не прошло.

- А как, кстати, у вас это тогда получалось - звонить от имени Порошенко?

- Ну обыкновенно - звонили от его имени.

- Вот так просто? А как же защита каналов связи первых лиц? Вы же не в Интернете находили их номера.

- В Интернете. Защиты почти нет.

- У всех, даже у американских? Что-то слабо в такое верится.

- Ну обычно нет.

- Ну если нет такой защиты, то почему тогда, по-вашему, мировым лидерам не звонят все желающие?

- Желающих мало.

- А если серьезно? Ну ведь организация переговоров, тем более, между представителями разных стран, как правило, согласовывается, по крайней на дипломатическом уровне. Например, если вспомнить недавний разговор Зеленского и Трампа, то разговоры были засекречены. Как тогда вы умудрялись попадать напрямую к президентам и общаться с ними?

- Очень просто, мы их согласовывали. На дипломатическом уровне. И разумеется, разговоры секретятся.

- Кстати, после тех опубликованных ранее пранков, замечали ли вы, что как-то усиливали меры безопасности?

- В основном всегда, но бывало, что и по три раза дозванивались.

- Можете привести пример, о ком идет речь? Я так понимаю, это уже те, чьи пранки появлялись в Сети?

- Ну, Порошенко вводил постоянно новую защиту. Но мы ее обходили.

- А в чем она проявлялась, например?

- Чаще перепроверяли – было уточнение деталей разговора, время, темы.

- К кому получалось дозвониться по несколько раз? Тоже к Порошенко?

- Порошенко мы дозванивались раз пять, когда он был президентом. Это было по согласованию с его офисом.

- А когда вы говорили о "новых материалах", я так понимаю, вы имели ввиду новых политиков?

- Да, с ними тоже будут записи, но сейчас мы немного меньше Украиной занимаемся, потому что основных уже обзвонило раньше, а новые не успели нас так заинтересовать.

- Вы сказали, что новые политики вас пока не особо заинтересовали. А от чего зависит этот интерес?

- Ну все-таки они у вас новые и не успели чем-то прославиться. А старые не так влиятельны сейчас. Для нас должен быть интересен человек в первую очередь. Хотя вообще нам интересно открывать для себя новые страны, континенты.

- А как же Зеленский, например, с его победой на выборах?

- Ну подождите немного - будет и Зеленский, и не только. С победой на выборах с нами общался Макрон, когда звонил нам, думая, что звонит Зеленскому.

- Стоит ли это понимать так, что вы уже разыграли Зеленского и просто не показываете, до определенной команды, публике? Ну или до "определенного инфоповода".

- Нет, это стоит понимать, что он нам интересен.

Анастасия Заремба, для Главреда

интервью Петр Порошенко розыгрыш Владимир Зеленский Лексус Джокер пранкер Слуга народа Вован
Сейчас вы просматриваете новость «С Порошенко мы говорили раз пять, Зеленский на очереди - пранкер Лексус». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:18
После визита Гончарука Черновицкая область осталась без прокурора: подробности
15:04
Хабиб, приходи, я уложу тебя спать: Мейвезер бросил вызов Нурмагомедову
15:01
В Прилуках прощаются с погибшим при таинственных обстоятельствах подростком Видео
14:59
Порошенко прогулял еще один допрос: в ГБР рассказали детали
14:42
С Порошенко мы говорили раз пять, Зеленский на очереди - пранкер Лексус
14:40
Гороскоп на 2020: как достичь успеха, и что нельзя делать
14:37
В Киеве посетитель прокуратуры угодил в больницу после избиения прокурором
14:35
Ловили на "живца": на Херсонщине копы задержали убийцу старушки
14:32
"Нагадив здесь, едет дальше, не уважаю": в Бабченко разочаровался известный волонтер
14:30
Ломаченко установил невероятное достижение среди действующих чемпионов
14:27
СМИ уличили главврача Института рака Безносенко в преступных схемах
14:23
Милованов хочет пересмотреть скандальный законопроект №1210
13:58
"Непривитых антибиотики не спасут": дифтерией заболела еще одна жительница Харьковщины
13:57
У Путина не уверены в проведении саммита в "нормандском формате" до конца года
13:53
"Порошенко соберет майдан": Гордон прикинул, когда свергнут Зеленского
13:46
Динамо Загреб - Шахтер: где смотреть и прогнозы на матч Лиги чемпионов
13:28
ГБР и СБУ нагрянули в горсовет Ужгорода: подробности
13:23
"Уймись, убогая, сосете кровь": "неадекватную лжепатриотку" Федину обвинили в Сети в разжигании войны Видео
13:15
"Недоспавший, недоевший и с синяками": Гордон поплакался росСМИ о состоянии Зеленского Видео
13:13
The Hardkiss прекращают концертную деятельность
12:55
"Сходил на концерт Кобзона": на Донбассе убили террориста группировки Призрак
12:52
Газ дорожает на 20%, водительские права по-новому и другие изменения в Украине с ноября Видео
12:50
Украина должна отказаться от решения Стокгольмского арбитража – Кремль
12:37
"Как не стыдно, титьки высунулись": Ани Лорак без белья вывалила голую грудь
12:33
"Москворотые": во Львове певшему на русском языке уличному музыканту разбили гитару Фото
12:25
"Доиграетесь": глава НКРЭКУ заявил о грядущем повышении цен на электричество для населения
12:21
Рынок земли в Украине: у Зеленского пообещали миллиарды долларов в бюджет
12:15
В Николаеве голый мужчина влез на школьную спортплощадку: видео 18+
11:59
Ярославский назвал условие, при котором вернертся в футбол
11:58
"Галиция навязывает героев": в Донецке ответили на призывы Зеленского Видео
11:51
Трамп заявил, что ничего не знает о Йованович
11:50
Шахтер - Динамо Загреб: Коноплянка пропустит матч Лиги чемпионов
11:49
Нафтогаз поставил РФ ультиматум ценой в $12 млрд
11:41
Принес в клуб гранату: на Киевщине мужчина переполошил все село
11:39
"Всем Peace*Да": Maruv высказалась о награждении от MTV Russia Фото
11:30
Мендель разгневала Сети публикацией фото с флагами "ЛНР"
11:22
Дерзкий побег из психбольницы Павлова в Киеве: пациенты выпрыгнули из окна
11:15
Sony сняла рекламу на улицах Киева Видео
11:05
Канада обеспечит ВСУ снайперскими винтовками: в МИД раскрыли детали
11:02
Дырявый водопровод и фекалии в воде: в Украине – новая вспышка гепатита Видео
11:01
Заставить Россию вернуть корабли: в МИД Украины сделали важное заявление
10:54
Как прошел концерт The Hardkiss в Киеве: Юлия Санина заинтриговала планами на будущее
10:40
"Парад дебилов": министра-"порохобота" Милованова предложили выгнать "на х*р"
10:26
Когда экономика Украины совершит прорыв: Гончарук сделал прогноз Видео
10:21
Почему Россия не спешит соглашаться на встречу в Нормандии мнение
10:00
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 10 выпуск 3 сезон - 01-11-2019 Видео
09:57
Бабье лето 2019 задержится: синоптик уточнил прогноз погоды на ноябрь Видео
09:55
В Киеве в час пик закрыли две центральные станции метро: что известно
09:41
Гороскоп на сегодня: кому 5 ноября 2019 ждать признания в любви
09:30
"Нация с глубокой историей коррупции": Помпео рассказал о приоритетах по Украине
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять