Нардеп Яременко подал в отставку с поста главы комитета Рады из-за секс-скандала

Богдан Яременко / Главред

Народный депутат от парламентской фракции Слуга народа Богдан Яременко написал заявление об отставке с поста главы комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.. Причиной такого решения стал секс-скандал, который разгорелся 30 октября.

Так, журналисты засняли, как Яременко в сессионном зале парламента переписывается с некой девушкой и договаривается об интимных услугах за скромные 100 долларов в час.

В свою очередь, народный избранник написал в Facebook, что обнародованная переписка является специальной провокацией для журналистов.

"После того как несколько коллег по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо мы применили определенные меры предосторожности и теперь знаем, когда "журналисты" подсматривают в наши телефоны", - говорится в сообщении.

Чуть позже нардеп удалил пост про провокацию и опубликовал другой, в котором извинился за свое поведение.

"Не все решения бывают одинаковыми удачными. Я удалил предыдущий пост и хочу извиниться перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы: от жены и детей до фракции и президента", - говорится в сообщении.

В свою очередь, представители партии Голос, Батькивщины и Европейской солидарности призвали уволить "слугу народа" с должности руководителя парламентского комитета.

В пятницу, 1 ноября, Яременко сообщил о своем уходе с поста из-за политического шантажа.

"С целью спасения украинского парламентаризма от меня, а украинской журналистики в лице сайта "Буквы" от статьи 163 и 182 Уголовного кодекса Украины, и учитывая мелкий политический шантаж трех фракций парламента, я написал заявление о сложении полномочий председателя комитета" - объяснил нардеп.

При этом он указал, что заявление передаст главе Верховой Рады только в том случае, если решение об отставке примет фракция Слуга народа.

"Написать напишу. Но, передам председателю Верховной Рады Украины (перед которым мне за этот беспорядок действительно неудобно) только когда и если решение о моей отставке примет фракция партии Слуга народа, меня на эту должность и рекомендовала (ориентировочно в понедельник через неделю)", - подытожил Яременко.

Стоит отметить, что в комментарии к посту Яременко в шутку написал, что "любит, когда на него давят".

Напомним, что ранее пранкер Джокер попытался разузнать о "черных" зарплатах у нардепа от парламентской фракции Слуга народа Михаила Радуцкого.