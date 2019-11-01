  1. Главная
  3. Украина

Нардеп Яременко подал в отставку с поста главы комитета Рады из-за секс-скандала

1 ноября 2019, 19:45

Богдан Яременко заявил, что подаст заявление спикеру Рады толкьо, если Слуга народа поддержит это решение.

Богдан Яременко
Богдан Яременко / Главред

Народный депутат от парламентской фракции Слуга народа Богдан Яременко написал заявление об отставке с поста главы комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.. Причиной такого решения стал секс-скандал, который разгорелся 30 октября.

Так, журналисты засняли, как Яременко в сессионном зале парламента переписывается с некой девушкой и договаривается об интимных услугах за скромные 100 долларов в час.

В свою очередь, народный избранник написал в Facebook, что обнародованная переписка является специальной провокацией для журналистов.

"После того как несколько коллег по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо мы применили определенные меры предосторожности и теперь знаем, когда "журналисты" подсматривают в наши телефоны", - говорится в сообщении.

Чуть позже нардеп удалил пост про провокацию и опубликовал другой, в котором извинился за свое поведение.

"Не все решения бывают одинаковыми удачными. Я удалил предыдущий пост и хочу извиниться перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы: от жены и детей до фракции и президента", - говорится в сообщении.

В свою очередь, представители партии Голос, Батькивщины и Европейской солидарности призвали уволить "слугу народа" с должности руководителя парламентского комитета.

В пятницу, 1 ноября, Яременко сообщил о своем уходе с поста из-за политического шантажа.

"С целью спасения украинского парламентаризма от меня, а украинской журналистики в лице сайта "Буквы" от статьи 163 и 182 Уголовного кодекса Украины, и учитывая мелкий политический шантаж трех фракций парламента, я написал заявление о сложении полномочий председателя комитета" - объяснил нардеп.

При этом он указал, что заявление передаст главе Верховой Рады только в том случае, если решение об отставке примет фракция Слуга народа.

"Написать напишу. Но, передам председателю Верховной Рады Украины (перед которым мне за этот беспорядок действительно неудобно) только когда и если решение о моей отставке примет фракция партии Слуга народа, меня на эту должность и рекомендовала (ориентировочно в понедельник через неделю)", - подытожил Яременко.

Стоит отметить, что в комментарии к посту Яременко в шутку написал, что "любит, когда на него давят".

Напомним, что ранее пранкер Джокер попытался разузнать о "черных" зарплатах у нардепа от парламентской фракции Слуга народа Михаила Радуцкого.

скандал Слуга народа Богдан Яременко
Сейчас вы просматриваете новость «Нардеп Яременко подал в отставку с поста главы комитета Рады из-за секс-скандала». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:13
"Чистки" Генпрокуратуры угрожают делам против политтехнолога Януковича - Reuters
19:52
В Киеве заминирован железнодорожный вокзал
19:45
Нардеп Яременко подал в отставку с поста главы комитета Рады из-за секс-скандала Видео
19:14
"Снайперов привозил, хинкали поставлял": Саакашвили ответил на обвинение в организации убийств на Майдане Видео
19:08
"Контролирует МВД": в Минобороны отчитались о разведении войск в Золотом
18:59
НАБУ открыло дело против Кличко
18:55
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 10 выпуск 3 сезон - 01-11-2019 Видео
18:38
Глава Минздрава уволила всех своих советников
18:28
Актуально всем: в МИД назвали главную тему встречи Путина и Зеленского
18:25
Если Путин нападет: Пристайко рассказал о планах НАТО на случай открытой агрессии РФ Видео
17:46
"Повел себя достаточно жестко": эксперт объяснил, почему Кучма – большая находка Зеленского
17:45
"Коридор позора": Зеленского "тепло" встретили в Тернополе Видео
17:39
У Заворотнюк попросили помощи для лечения рака
17:38
Сдал назад: Цемах на росТВ отрицал свое участие в сбитии малайзийского Боинга
17:35
Дифтерия в Украине: врачи зафиксировали новый случай в Харьковской области Видео
17:25
Масштабные увольнения в Укрзализныце: стало известно, кому укажут на дверь
17:21
"Пи*да Гиркину, воевал за пи*арасов": в России сливают "предятеля" и "придурка" Стрелкова
17:18
"Зависит от России": Украина готова к саммиту "нормандской четверки"
17:07
На борту 87 человек: в России у пассажирского самолета отказал двигатель
17:05
В МИД вызвали чешского посла после скандала с визитом крымских "активистов" в Прагу
16:49
"Президент боится девушек": Федина раскрыла подоплеку своего "анти-Зеленского" стрима
16:40
"Откуда столько сил": Бузова пошла путем Волочковой
16:28
В наземном транспорте Киева за проезд можно будет рассчитаться банковской картой Видео
16:18
"Игнорируют": в России обиделись на НАТО из-за Украины
16:01
Дело Федины: Рябошапка рассказал об "очевидных признаках преступления" Видео
15:59
Было согласовано: в МИД объяснили вето Венгрии на резолюцию по Украине
15:39
Пропустили 90% заседаний: в КИУ назвали злостных депутатов-прогульщиков
15:38
Горчичный маникюр – модный маникюр с леопардовым принтом и руффиан - фото Фото
15:35
Скандал с "курятником" в центре Киева: хозяева стройки решили засудить Гончарука
15:23
"Подонок и негодяй": муж Лолиты впервые высказался о разводе
15:21
В Киеве задержан "близкий друг президента", который обещал должность за 1,5 млн долларов Фото
15:15
"Россия стала заложником": эксперт прояснил ситуацию с разведением войск
15:08
"Пинки" по здоровью и кошельку: кого гороскоп на завтра предупредил о проблемах
15:01
"Молитвой с гриппом будем биться": Шнуров предвидел будущее России
14:50
Кровавые следы на теле: украинских школьников захлестнула опасная игра Видео
14:46
В Николаеве схватили влиятельного криминального авторитета Апти и чеченца - видео Видео
14:15
"Будем строить дороги 100 лет": Зеленский в Тернополе пожурил чиновников за ужасные дороги - видео Видео
14:14
Не покидают позиции: СМИ узнали детали разведения войск в Золотом
13:57
Разведение сил в Петровском: в Минобороны заявили о пересмотре даты
13:43
В популярном супермаркете обнаружили опасную инфекцию: подробности
13:31
"Ложная интерпретация": в РФ истерят после требований Украины выплатить репарации за Донбасс
13:29
Назвать Азов террористами: депутаты отправили письмо конгрессменам США Фото
13:25
Майк Шинода из Linking Park записал трек для фильма Аванпост Видео
13:18
ВСУ возле Крыма стреляют из Буков и С-300: зрелищное видео Видео
13:01
Хэллоуин 2019: украинские звезды удивили страшными костюмами
12:59
Ловят в офисах и на улице: в Украине снова открыли "охоту" на призывников
12:57
В Национальном институте рака прокомментировали проведенный Минздравом аудит
12:48
Публикация стенограммы разговора Зеленского и Трампа: Пристайко не хочет прололжения банкета Видео
12:42
"50% надо убрать": в Сети всплыла скандальная переписка со "слугой народа"
12:30
"Файне місто Тернопіль": Зеленский назначил нового главу Тернопольской ОГА Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять