Российские пранкеры позвонили Макрону от имени Зеленского – Reuters

Россияне от имени Зеленского поговорили с Макроном / Фото: скрин видео Vovan222prank/YouTube

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на телефонный звонок российских пранкеров, которые выдали себя за новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает Reuters, одиозные россияне Вован и Лексус позвонили французскому лидеру после второго тура выборов.

Аудиозапись 15-минутного телефонного звонка была опубликована 24 апреля в YouTube.

Во время телефонной беседы один из пранкеров заявил, что результат голосования за Зеленского в 73% напоминает цифры президента России Владимира Путина.

"Вы еще не всех оппонентов посадили в тюрьму"- ответил Макрон.

Читайте также"Говорили о главном": Зеленский рассказал о встрече с МакрономВ администрации президента Франции пока инцидент не прокомментировали, но и не опровергли.

"Возможности поговорить с Макроном 15 минут мы ждали два года, нужен был важный повод, чтобы он повелся", - сказал Владимир Кузнецов (Вован) в комментарии РИА Новости.

Пранкер добавил, что поводом стали выборы на Украине. По его словам, французский лидер произвел приятное впечатление.

"Показалось, что он был где-то в лесу, за городом, на заднем плане пели птички", — признался Кузнецов.

Напомним, ранее пранкеры Вован и Лексус утверждали, что в новогоднюю ночь разыграли президента Петра Порошенко, позвонив ему от имени генсека НАТО Йенса Столтенберга.