Российский пранкер похвастался розыгрышем Порошенко от имени генсека НАТО

Российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) утверждает, что он вместе с "коллегой" Лексусом (Алексей Столяров) в новогоднюю ночь разыграли президента Петра Порошенко, позвонив ему от имени генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Кузнецов на своей странице в запрещенной в Украине российской соцсети "ВКонтакте" разместил запись разговора и написал, что глава государства бросил трубку.

Напомним, в начале декабря Владимир Кузнецов сообщил, что разыграл по телефону Петра Порошенко от имени премьер-министра Грузии Георгия Квикашвили. Послушать разговор можно здесь.