"До встречи в Виннице": пранкеры сосватали губернатора Калифорнии на работу в Украину

Новый "губернатор Винницкой области" Джерри Браун / @jerrybrown

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) заявили о том, что пообщались с губернатором Калифорнии Джерри Брауном от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и посла Украины в США Валерия Чалого.

По словам Вована и Лексуса, они предложили Брауну от имени Гройсмана должность губернатора Винницкой области.

"Вы совсем покидаете с января большую политику? Президент Порошенко поручил мне предложить вам пост губернатора Винницкой области. Он сам оттуда родом", - заявил "Гройсман" Бруауну.

"Мы об этом поговорим. Уже более детально", - ответил губернатор Калифорнии.

"Управлять Калифорнией может даже Шварценеггер, а вот попробуйте управлять Винницей! Есть шанс у нашего предложения?", - допытывался "Гройсман".

"Есть перечень вещей, которые нам необходимо обсудить", - подчеркнул Браун.

Кроме того, "Чалый" озвучил Брауну желание президента Петра Порошенко посетить Калифорнию.

- Он хочет посетить Силиконовую долину, Apple, Facebook, встретиться с Тимом Куком, Марком Цукербергом, но они не желают выходить на связь. Apple только предложил дать Порошенко айфон, дешевый. И провести маленькую экскурсию по зданию. Это все, что у нас есть на сегодня.

- С людьми из сферы хай-тека иногда тяжело встретиться. Иногда и мне. Не расстраивайтесь, - ответил губернатор.

- Президент хочет посетить Голливуд, встретиться со знаменитостями, это поможет его популярности на Украине. Будет ли возможно разместить там звезду с его именем?

- Я не знаю. Это в ведении организации, которая вне моего контроля. Но мы можем это выяснить. Но там кинозвезды...

- А наш президент тоже кинозвезда. Он снимается в украинских фильмах - "Каникулы на Мальдивах".

Кроме того, "Чалый" также рассказал о "проблемах" украинских дипломатов в США.

- Наш генконсул Сергей Алешин был недавно выставлен из гей-клуба. Скандала нет, но мы очень огорчены.

- ОК, это тоже будет в списке вопросов. Визит президента, я чувствую, будет долгим. Я не понимаю, потому что впервые об этом слышу. Изучим вопросы.

- Ждем вас в Виннице!

- ОК, до свидания!

Напомним, недавно была опубликована запись звонка пранкера Полтораку от имени Порошенко.

Ранее "Вован" и "Лексус" похвастались розыгрышем председателя СБУ Василия Грицака от имени журналиста из РФ Аркадия Бабченко — рассказали главе спецслужбы, что на россиянина напали, когда он в центре Киева смотрел матч Чемпионата мира по футболу 2018 Россия — Испания.

Кроме того, "Вован" и "Лексус" утверждают, что в новогоднюю ночь разыграли президента Петра Порошенко, позвонив ему от имени генсека НАТО Йенса Столтенберга.