"Вы ох****ли, бл***?!" Опубликована запись звонка пранкера Полтораку от имени Порошенко

2 сентября 2018, 13:59

Для розыгрыша Лексус использовал голос Петра Порошенко из его звонка топ-менеджеру "5 канала" Владиславу Лисовскому.

Полторак
Степан Полторак / УНИАН

Издание "Страна.ua" опубликовало аудиозапись телефонного звонка российского пранкера Алексея Столярова (Лексуса) министру обороны Украины Степану Полтораку от имени президента Петра Порошенко.

Запись доступна на YouTube-канале издания.

Для розыгрыша Лексус использовал голос Петра Порошенко из его звонка топ-менеджеру принадлежащего президенту "5 канала" Владиславу Лисовскому, в ходе которого президент нецензурно критиковал положение дел на телеканале.

Накануне в Минобороны заявили, что российские пранкеры попытались вынудить Полторака признать ответственность за последние события в Донецке.

"Сегодня в полночь российские пранкеры предприняли попытку спровоцировать Министра обороны Украины высказаться по поводу последних событий в зоне проведения операции Объединенных сил. Во время разговора были сфабрикованы голоса известных людей", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что разоблачили фейк и отправили пранкера "в известном направлении". 

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Петр Порошенко Лексус Степан Полторак
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