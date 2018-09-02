"Отправлены в известном направлении": российские пранкеры позвонили Полтораку

Степан Полторак / vv.gov.ua

Российские пранкеры дозвонились министру обороны Украины Степану Полтораку и попытались спровоцировать его на заявление по поводу последних событий на Донбассе.

Инцидент произошел в ночь на 2 сентября, однако их попытка сходу была раскрыта, сообщили в Минобороны.

В сообщении отмечается, что во время разговора пранкерами были сфабрикованы голоса реальных людей: "Цель такой выходки – переложить ответственность за последние события в Донецке на украинских военных. Их попытка была сразу же раскрыта, и они, на понятном для них языке, были "отправлены в известном направлении".

Напомним, ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала, как "отшила" российских пранкеров.