Российским пранкерам "Лексусу" и "Вовану" запретили въезд в Украину – опубликован документ

Пранкеры "Лексус" и "Вован" / kp.ru

Российским пранкерам Владимиру Кузнецову ("Вован") и Алексею Столярову "Лексус" запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года.

Об этом идет речь в ответе за подписью главы Управления взаимодействия со СМИ и общественностью Елены Гитлянской на запрос издания "Факты".

"В июле текущего года принято решение о запрете въезда в Украину гражданину РФ Владимиру Кузнецову (по материалам открытых источников сети Интернет, известному как Владимир Краснов, пранкер "Вован") 1986 года рождения сроком на три года", - сказано в документе.

При этом также сообщается, что на три года запрещен въезд в Украину Алексею Столярову, известному под псевдонимом "Лексус".

Напомним, недавно была опубликована запись звонка пранкера Полтораку от имени Порошенко.

Ранее "Вован" и "Лексус" похвастались розыгрышем председателя СБУ Василия Грицака от имени журналиста из РФ Аркадия Бабченко — рассказали главе спецслужбы, что на россиянина напали, когда он в центре Киева смотрел матч Чемпионата мира по футболу 2018 Россия — Испания.

Кроме того, "Вован" и "Лексус" утверждают, что в новогоднюю ночь разыграли президента Петра Порошенко, позвонив ему от имени генсека НАТО Йенса Столтенберга.