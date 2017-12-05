"Пошел в задницу": пранкер Лексус снова разыграл Порошенко. Опубликована запись

5 декабря 2017, 15:58

Он пообещал, что подробностей стоит ждать в ближайшее время.

Известный российский пранкер Лексус сообщил, что разыграл по телефону президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сам Лексус (настоящее имя - Алексей Столяров) сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

"Около года назад МИД Украины в одном из интервью заявило, что они улучшили безопасность президента и нам никогда больше не удастся дозвониться до Порошенко. Так вот, спустя год, ответственно заявляю, что они сильно ошибались", - написал пранкер.

Телефонный розыгрыш пранкер провел от имени премьер-министра Грузии Георгия Квикашвили.

ПОРОШЕНКО: Алё.
ЛЕКСУС. Алё.
ПОРОШЕНКО: Да-да.
ЛЕКСУС: Привет дорагой.
ПОРОШЕНКО: Привет.
ЛЕКСУС: Что у вас там происходит?
ПОРОШЕНКО: Ничего. Нашли связи господина Саакашвили с российскими спецслужбами. Они его финансировали. Поймали на горячем. Сейчас предъявляем обвинение. Очень расстраиваюсь.
ЛЕКСУС: Ну а дальше что?
ПОРОШЕНКО: Дальше... будет следствие, будет суд. Мы его не будем там, никаких жестких мер к нему применять.
ЛЕКСУС: Угу.
ПОРОШЕНКО: Будем в координации находится. Сейчас вот смотрим, куда, как. Сейчас генпрокурор провел пресс-конференцию. Показал видео, аудио, показал передачу денег ему. Показал разговор его, с олигархами. Но это омерзительно и отвратно.
ЛЕКСУС: Угу. А кто, Курченко давал деньги?
ПОРОШЕНКО: Курченко, да. Он отвечает у них полностью за конфискацию и реквизицию нашей собственности на оккупированном Донбассе. И он с ним этими же деньгами финансирует его акции здесь.
ЛЕКСУС: А зачем? Какой смысл в этому?
ПОРОШЕНКО: Смысл? Дестабилизировать внутреннеполитическую ситуацию в стране через Саакашвили.
ЛЕКСУС: И что Путин пошел на это? Путин пошел на это? Зачем?
ПОРОШЕНКО: Путину - чем хуже в Украине, тем лучше. А у тебя есть телефон какой-то закрытый, чтоб мы по миобильному не болтали. Может быть мы можем по Watsup поговорить?
ЛЕКСУС: Да, можем и по Watsup. Ну я тут не буду обсуждать ничего такого важного. Я просто хотел узнать.
ПОРОШЕНКО: Ну смотри, пусть пару часов пройдет, может быть к вечеру уже созвонимся. К вечеру будет информация, и я тебе расскажу.
ЛЕКСУС: Слушай, а вы его выдворять-то собираетесь к нам?
ПОРОШЕНКО: Посмотрим. Посмотрим.
ЛЕКСУС: Просто нам он здесь не надо. Мы ж договаривались об этом.
ПОРОШЕНКО: Да-да. Мы с тобой будем в координации. Будем в координации.
ЛЕКСУС: И он еще говорит, что ты слишком много пьешь.
ПОРОШЕНКО: Что-что?
ЛЕКСУС: Он говорит, что ты много пьешь. Я читал в интервью…
ПОРОШЕНКО: (после долгой паузы) Ааа...
ЛЕКСУС: Боярышник запиваешь горилкой.
ПОРОШЕНКО: Я понял, понял. Пошел ты в задницу. Хорошо? 
ЛЕКСУС: Сам иди туда же.

Напомним, в ноябре 2016 года пранкеры Вован и Лексус разыграли Петра Порошенко, представившись президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

В ходе разговора "Атамбаев" предлагает Порошенко услуги "своих людей", которые могли бы оформить принадлежащую Порошенко фабрику "Рошен" в РФ на себя.

"У меня есть вопрос, неофициальный (...) Вопрос с фабрикой (фабрика "Рошен" в Липецке, - ред.) в России. У меня есть люди, которые находятся в Российской Федерации, которые могли бы это оформит на себя. Я к тому, что они сейчас спекулируют этой темой особенно, что вот в России фабрика находится", - предлагает "президент" Кыргызстана.

"Присылай ко мне, я думаю, что можем и по этому поводу поговорить (...) Назови, кто это будет, пусть или посол, или кто-то их идентифицирует. Я поручу, - кто-то позанимается", ответил Порошенко. 

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