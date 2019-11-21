"Матами кроем": нардеп рассказал о скандалах в Слуге народа

Виталий Безгин / Фото Facebok BezginVitalik

Народный депутат из фракции партии Слуга народа Виталий Безгин рассказал о скандалах, которые в последнее время сопровождают его политическую силу.

По его словам, попавший в секс-скандал нардеп Богдан Яременко демонстрирует качества командного игрока.

"Несмотря на переписку Яременко, он демонстрирует, что является командным игроком. Он поддерживает позиции фракции, президента, делает это публично", - рассказал Безгин Обозревателю.

Он также подчеркнул, что исключенный из фракции нардеп Антон Поляков не посещал заседания фракции и голосовал по важным вопросам вразрез с позицией фракции.

"Более того, он после выходит к СМИ и рассказывает, какие все плохие. Мы можем матами крыть друг друга… Может и бывает. Но мы должны выйти в зал и к СМИ с той позицией, которая у нас была принята внутри", - добавил Безгин.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что депутат от партии Слуга народа Роман Иванисов будет вынужден сложить мандат, если подтвердится информация о его судимости за изнасилование несовершеннолетней.