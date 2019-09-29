В Слуге народа объяснили, почему рука "так и тянется" кнопкодавить

В зале Верховной Рады особенная энергетика/ фото: comments.ua

Народный депутат от президентской партии Слуга народа Виталий Безгин объяснил, почему не смотря на все обещания и подписанный меморандум нардепы все же позволяют себе голосовать неперсонально и как в политсиле планируют наказывать кнопкодавов.

По словам Безгина, в зале Верховной Рады такая "атмосфера", что "если, например, ты сидишь на своем месте, а коллеги напротив нет, реально руки тянутся нажать кнопку".

"Не знаю, может действительно энергетика зала. Это немного смешно, но оно так и есть... Я на себе почувствовал, не знаю, как это объяснить", – сказал Безгин в эфире ObozTV.

По его словам, в будущем политсила намерена жестко наказывать "кнопкодавов".

"Внутри фракции мы решили, что это первый и последний случай, когда все остается таким образом. Люди извинились и свою зарплату переводят на благотворительность. Мы также вели речь, что эти деньги должны быть направлены семьям погибших в тот день двух украинских героев. Но у нас есть внутреннее решение, что если такие случаи будут в дальнейшем, то человек должен все-таки сложить мандат", – заявил нардеп.

Читайте такжеВ Раде нашли управу на кнопкодавов: предложили карать драконовскими штрафамиНапомним, 3 сентября на кнопкодавстве спалился народный избранник от партии Слуга народа Сергей Литвиненко, а 11 сентября "дорогой беззакония" пошла еще одна представительница Зе-команды Елена Копанчук. Позже они публично извинились и пообещали передать месячную зарплату на благотворительность.