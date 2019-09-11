В Раде обнаружили первого "кнопкодава" от Слуги народа: видео "нарушителя"

Сергей Литвиненко стал первым кнопкодавом из Слуги народа / facebook.com/sluganarodu.lytvynenko.156

Народный избранник от партии Слуга народа Сергей Литвиненко "спалился" на кнопкодавстве и стал первым "нарушителем" регламента от Зе-команды.

Журналистам гражданского движения Чесно удалось заснять кнопкодава 3 сентября во время заседания Рады.

Литвиненко, вероятнее всего, кнопкодавил вместо своего коллеги Александра Скичко во время голосования за включение в повестку дня сессии законопроекта о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции (относительно уполномоченных ВРУ).

Любопытно, в тот же день 3 сентября Литвиненко написал в Facebook, что скоро "кнопкодавов" будут наказывать.

"Имеем твердые намерения таки сократить количество народных депутатов с 450 до 300. Так же мы не отступим от лишения мандата бездельников, прогульщиков и кнопкодавов разного вида. В который раз убеждаюсь: кто не хочет ничего делать - ищет причины, а кто хочет - ищет способы!", - заявил тогда в посте нардеп.

Отметим, глава партии Слуга народа Разумков припугнул нардепов наказаниями за кнопкодавство.

Ранее нардеп-кнопкодав, которого поймали на "горячем", угрожал журналистам.