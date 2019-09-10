"Мы еще встретимся": нардеп-кнопкодав, которого поймали на "горячем", угрожал журналистам

Александр Ковалев угрожал журналисту, который поймал его на кнопкодавстве

10 сентября во время заседания Верховной рады журналисты движения Чесно поймали на "горячем" первого депутата-кнопкодава Александра Ковалева. Он проголосовал за себя и за своего соседа, поддерживая проект закона об импичменте президента.

Видео с Ковалевым разлетелось по всем СМИ, и депутат оказался очень недоволен такой "славой". В кулуарах он поинтересовался, зачем же журналисты Чесно выложили ролик, начал выуживать личную информацию представителя движения Александра Салиженко: место рождения, фамилию и округ. Ковалев даже сделал фото и отправил снимок кому-то в мессенджере.

На вопрос журналиста, можно ли расценивать это как угрозу, Ковалев ответил: "Мы еще встретимся и подробно об этом поговорим".

В Чесно заявили, что расценивают заявление Ковалева как "угрозу нашим журналистам за выполнение профессиональной деятельности", и подали заявление о преступлении в правоохранительные органы.

В сети Ковалева прозвали "чертом", и потребовали лишения мандата.

"Ковалев-еб*чий черт", "С какой подворотни оно вылезло?", "Сцыконул, что сейчас его показательно могут кончить за кнопкодавство. А было бы неплохо", "Латентно агрессивный кнопкодав", "Это чудовище скупило полностью прифронтовое Зайцево. Там около 300 купленных голосов дали победу. Отбитый гопник", "Там много такого быдла", "Ну а как вы хотели? Эта плесень только так и может - на уровне дворовых разборок", - возмущались юзеры.

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