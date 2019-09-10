В новой Раде "спалили" первого депутата на кнопкодавстве: видеодоказательство

Александра Ковалева "спалили" на кнопкодавстве

Активисты гражданского движения Чесно зафиксировали первый факт кнопкодавства в новоизбранной Верховной Раде 9-го созыва.

Во время заседания парламента 10 сентября Внефракционный народный депутат, мажоритарщик из Донецкой области Александр Ковалев проголосовал за себя и за своего соседа другого внефракционного мажоритарщика из Донецкой области - Максима Ефимова.

Ковалев отличился кнопкодавством во время голосования голосования за проект закона об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент) (№1012) основы. В результатах голосования напротив фамилии Ефимова указано, что он голосовал "за".

В комментарии Честно Ковалев сначала опровергал факт кнопкодавства, но после просмотра видео, фактически, признал, что нарушил Конституцию.

"[Отношусь к кнопкодавству] очень негативно... Там видно, что я кнопку нажал? Плохо, очень ужасно... Если взять систему взвешивания грехов, что нарушено за какие-то периоды, то пусть это будет самый-самый маленький грех, потому что уже нарушено больше. Если уж бороться за Конституцию, то давайте с большего бороться, а кнопка...", - заявил депутат.

Отметим, что Александр Ковалев баллотировался в Раду по наименьшему округу в Украине № 51 с центром в прифронтовом Зайцево Донецкой области. Он набрал всего 220 голосов - это наименьшее количество за всю историю выборов, но тем не менее, их хватило, чтобы пройти в парламент.

В 2014 году Ковалев вывозил беркутовцев во время Революции Достоинства в Киеве. Свои действия называет "актом здравости".

Ранее Разумков припугнул нардепов наказаниями за кнопкодавство.