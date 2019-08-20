Штраф или лишение мандата: Разумков припугнул нардепов наказаниями

Народных депутатов могут лишать мандатов / chesno.org

В отношении народных депутатов могут применяться наказания за кнопкодавство, заявил председатель партии Слуга народа и вероятный спикер Верховной Рады IX созыва Дмитрий Разумков.

"Мы предлагаем ввести вплоть до уголовной ответственности за такие действия, или штрафные санкции высокие, или наказание, вплоть до потери мандата. Мы предлагаем и следующий формат, если человек занимается бизнесом, то мы не против, только пусть он тогда оставит Верховную Раду и дальше занимается своим бизнесом. Потому что не получается заниматься и тем, и тем одновременно, особенно когда некоторые народные депутаты считают, что страна — это их личный бизнес, так быть дальше не должно", - подчеркнул он в интервью Апострофу.

Читайте также"Mercedes не купишь": Разумков оценил зарплату народных депутатовПо его словам, народных депутатов также могут лишать мандатов в случае, если они в рамках очередной сессии не посетили 30% пленарных заседаний и заседаний комитетов.

"Я сейчас даже не про цифры — 10,15,20 процентов, это обсуждается, а сам принцип. Понятный механизм? Действенный? Но мы же видим, как сейчас работает Рада — никто в нее не ходит. Не ходишь — остался без мандата. Если человек занят, то пусть и дальше занимается чем-то другим и не мешает работать остальным", - добавил Разумков.

Напомним, ранее Разумков предложил рецепт борьбы с мародерами.