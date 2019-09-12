Кнопкодавы Слуги народа публично покаялись и решили откупиться

В Раде зафисировали уже два факта кнопкодавства / фото: comments.ua

Новоизбранные депутаты Верховной Рады, которые успели попасться на кнопкодавстве и получить нагоняй от спикера парламента Дмитрия Разумкова, покаялись и пообещали пожертвовать месячную зарплату на благотворительность.

3 сентября на кнопкодавстве спалился народный избранник от партии Слуга народа Сергей Литвиненко, а 11 сентября "дорогой беззакония" пошла еще одна представительница Зе-команды Елена Копанчук. В четверг они публично извинились и пообещали передать месячную зарплату на благотворительность.

"Я хочу извиниться за то, что получилось. В моих действиях не было никакого злого умысла. Я просто переживал, чтобы за эти законы проголосовали. Я готов передать месячную зарплату на благотворительность", - сказал во время заседания парламента Литвиненко.

Копанчук также принесла извинения: "Для меня хоть и было важным, чтобы данный законопроект был проголосован, но не является оправданием. Для меня это будет важным уроком на всю жизнь. И также я присоединяюсь к позиции - свою заработную плату отдать в благотворительный фонд".

При этом нардеп от Батькивщины Иван Крулько выступил с инициативой дать слово для извинений всем кнопкодавам Рады прошлого созыва.

"Нам не хватит недели, чтобы прослушать всех", - отшутился спикер парламента Дмитрий Разумков.

Напомним, в первый рабочий день Внерховной Рады 9-го созыва президент Украины Владимир Зеленский попросил народных избранников не допускать прогулов и кнопкодавства, а сосредоточиться на ежедневной кропотливой работе. Также он пригрозил тем, что может досрочно распустить парламент.