"Распускать не так страшно!": Зеленский дал Раде испытательный срок в один год

29 августа выступил Президент Украины Владимир Зеленский / Фото пресс-службы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что может досрочно распустить Верховную Раду 9-го созыва. Об этом глава государства заявил в ходе обращения к новоизбранным нардепам 29 августа во время заседания парламента.

Зеленский попросил народных избранников не допускать прогулов и кнопкодавства, а сосредоточиться на ежедневной кропотливой работе.

"Задачи: государство в смартфоне, уничтожение рейдерства, улучшение медицины, возрождение науки, укрепление национальной безопасности, завершение войны на Донбассе и возвращение Крыма. Это все от нас ждут", - сказал глава государства.

"Вопрос: как вы попадете в учебники? Как парламент, где не было драк, прогулов, кнопкодавства, а только конструктив и кропотливая работа. Или как парламент, который существовал меньше других - один год. Это ваш и наш испытательный срок. Я уже знаю, что распускать парламент не так и страшно", - пригрозил президент.

Напомним, 29 августа Верховная Рада 9-го созыва начала работу. Народные депутаты приняли присягу на торжественном заседании и пообещали работать до ночи – пока не примут все кадровые решения.

В четверг Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона об импичменте президента.