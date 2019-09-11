Второго депутата от Слуги народа застукали на кнопкодавстве

Нарушения были зафиксированы во время голосования за закон о строительных нормах.
Депутат от Слуги народа Елена Копанчук 11 сентября была уличена в Верховной Раде в неперсональном голосовании за своего коллегу по политсиле.
Как сообщает движение Чесно, Копанчук проголосовала за своего однопартийца Вячеслава Рублева.
Нарушила Конституцию депутат во время голосования за законопроект о строительных нормах (№1052).
Информация на сайте Верховной Рады свидетельствует о том, что и Копанчук, и Рублев, которого не было в зале, проголосовали "за" данный закон.
Депутат-кнопкодав до избрания в парламент работала главой адвокатского объединения Копанчук и партнеры и победила в округе №189 в Хмельницкой области.
Рублев победил в округе №20 на Волыни. Ранее он возглавлял фракцию Укроп в Волынском областном совете.
Напомним, народный избранник от партии Слуга народа Сергей Литвиненко "спалился" на кнопкодавстве и стал первым "нарушителем" регламента от Зе-команды.
Ранее глава партии Слуга народа Разумков припугнул нардепов наказаниями за кнопкодавство.