Второго депутата от Слуги народа застукали на кнопкодавстве

Движение Чесно зафиксировало кнопкодавство Копанчук / Фото: Facebook/Елена Копанчук

Депутат от Слуги народа Елена Копанчук 11 сентября была уличена в Верховной Раде в неперсональном голосовании за своего коллегу по политсиле.

Как сообщает движение Чесно, Копанчук проголосовала за своего однопартийца Вячеслава Рублева.

Нарушила Конституцию депутат во время голосования за законопроект о строительных нормах (№1052).

Информация на сайте Верховной Рады свидетельствует о том, что и Копанчук, и Рублев, которого не было в зале, проголосовали "за" данный закон.

Депутат-кнопкодав до избрания в парламент работала главой адвокатского объединения Копанчук и партнеры и победила в округе №189 в Хмельницкой области.

Рублев победил в округе №20 на Волыни. Ранее он возглавлял фракцию Укроп в Волынском областном совете.

Напомним, народный избранник от партии Слуга народа Сергей Литвиненко "спалился" на кнопкодавстве и стал первым "нарушителем" регламента от Зе-команды.

Ранее глава партии Слуга народа Разумков припугнул нардепов наказаниями за кнопкодавство.