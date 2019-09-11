"Это недопустимо": Разумков выбранил первого кнопкодава Рады нового созыва

Дмитрий Разумков / УНИАН

Глава украинского парламента Дмитрий Разумков в весьма резкой форме прореагировал на первый факт "кнопкодавство" IX созыва и назвал такие действия депутата-мажоритарщика из Донетчины Александра Ковалева недопустимыми.

"Общественным движением "Чесно" был зафиксирован первый случай кнопкодавства в Верховной Раде ІХ созыва. С чем вас и поздравляю, к сожалению. Надеюсь, что после того, как мы примем все необходимые законы, о которых мы так с вами обещали народу Украины, это уже будет недопустимо и невозможно в Верховной Раде", — заявил спикер.

Разумков лично обратился к проштрафившемуся нардепу и призвал его не заниматься больше кнопкодавством.

Напомним, ранее, во вторник, 10 сентября, Александр Ковалев проголосовал за другого нардепа из Донетчины — Максима Ефимова, в чем и был уличен журналистами движения Чесно.