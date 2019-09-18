Бес попутал: "слуг народа" пожурили за кнопкодавство в Раде

Кнопкодавство / УНИАН

Народным депутатам от Слуги народа Сергею Литвиненко и Елены Копанчук устроили взбучку на заседании комитета Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики, организации работы парламента из-за кнопкодавства. При этом еще один нардеп-"кнопкодав" Александр Ковалев отсутствовал на заседании парламентского комитета.

Ковалева обязали явиться в комитет и подтвердить или опровергнуть факт кнопкодавства.

В свою очередь, депутат из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Наталья Приходько предложила обратиться к президенту Украины, руководству парламента и переголосовать законопроекты о законе об импичменте президента, законопроекте о строительных нормах из-за недобросовестного поведения "слуг народа", но ее не поддержали.

Кроме того, Копанчук заявила, что хоть и подписывала меморандум, но отдавать мандат не будет, потому что подписанный документ - это акт о намерениях и не несет юридических оснований для отказа от депутатских полномочий.

В тоже время, глава комитета Сергей Кальченко заступился за "слуг народа", заявив, что депутатов "бес попутал", и ситуация больше не повторится.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский бурно отреагировал на факты неперсонального голосования отдельных народных депутатов от партии Слуга народа.