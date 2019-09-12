Одни маты: в Слуге народа рассказали о реакции Зеленского на кнопкодавство

Владимир Зеленский отреагировал на факты неперсонального голосования в Раде / Фото пресс-службы ОП

Президент Владимир Зеленский бурно отреагировал на факты неперсонального голосования отдельных народных депутатов от партии Слуга народа.

Как подчеркнул глава фракции президентской партии в парламенте Давид Арахамия, отвечая на вопрос журналистов, была ли реакция президента на факты "кнопкодавства", он ответил: "Если пропустить маты - не было".

В то же время Арахамия добавил, что на следующей неделе планируется заседание фракции, где вопрос неперсонального голосования будет обсуждаться.

По его словам, причин для неперсонального голосования со стороны депутатов фракции нет, поскольку на сегодняшний день есть необходимые голоса для принятия решений.

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Напомним, ранее сообщалось о первом факте "кнопкодава" от Слуги народа.

Как известно в первый рабочий день Внерховной Рады 9-го созыва президент Украины Владимир Зеленский попросил народных избранников не допускать прогулов и кнопкодавства, а сосредоточиться на ежедневной кропотливой работе. Также он пригрозил тем, что может досрочно распустить парламент.