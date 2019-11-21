Изнасилование в мэрской Волге: жертва нардепа Иванисова поделилась ужасными воспоминаниями

Иванисов изнасиловал девушку вместе с друзьями в Волге мэра Бердянска / Фото: Facebook/Роман Иванисов

Жертва изнасилования, одним из участников которого в 1996 году был нардеп от Слуги народа Роман Иванисов, подтвердила, что политик был одним из четверых преступников, надругавшихся над ней в служебном автомобиле мэра Бердянска.

По телефону ТСН женщина вспомнила, что ей тогда было 25 лет, и она воспитывала двухлетнего ребенка, который до сих пор не знает об этих событиях. В тот роковой вечер четверо парней силой затащили ее в автомобиль, где таскали за волосы, били и насиловали.

"Я стараюсь об этих вещах не вспоминать, потому что хорошего мало. Не каждый знает, как человек себя чувствует перед смертью. А я знаю, как человек перед смертью чувствует, как это – с жизнью прощаться, с ребенком мысленно прощаться, моему ребенку тогда было два года", - сказала она.

"Это действительно было насилие. Я шла с подружкой, они насильно затащили меня в машину, они меня тянули за волосы, у меня вся голова была "синяя" - в синяках, это все было", - рассказала женщина.

Пострадавшая вспоминает, что тогда в ее родном городе дело приобрело огласку, однако влиятельные родители пытались замять преступление. Поэтому она стала, помимо изнасилования, еще и жертвой постоянной травли и нападок.

"В машине было четверо – двоим, кажется, по 16 лет и двоим по 19, кажется. Их было четверо, среди них был сын мэра Бердянска, фамилию я уже не вспомню. Дело вели запорожские следователи, именно из Запорожья, потому что в Куйбышеве у нас все хотели замять. У меня где-то есть вырезка из газеты, где написано примерно "жертву насиловали в мэрской Волге". Все в Куйбышеве об этом знали, в меня плевали", - поделилась подробностями она.

"Все четверо получили различные сроки, и ни один не отсидел свой срок полностью. Потому, что они ко мне приезжали по очереди каждый день, звонили, терроризировали. За это давление я писала какие-то просьбы какие-то, чтобы их отпустили. Это был такой ужас, я так старалась все забыть, что сейчас все полностью не вспомню. Мне и работу пришлось сменить из-за этого, и много других неприятностей пережила", - поделилась жертва.

По словам жертвы группового изнасилования, сейчас она уже не верит в справедливость.

"Я столько несправедливости пережила в своей жизни, что просто не верю", - говорит в отчаянии женщина.

Как ранее сообщалось, один из воспитателей Мариупольской исправительной колонии подтвердил, что народный депутат от Слуги народа Роман Иванисов действительно в 90-х годах отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней.

Также лидер фракции Давид Арахамия прокомментировал скандал вокруг информации о том, что член фракции Слуга народа Роман Иванисов был осужден за изнасилование.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что депутат Иванисов будет вынужден сложить мандат, если подтвердится информация о его судимости за изнасилование несовершеннолетней.