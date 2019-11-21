Судимость за изнасилование: в Слуге народа прокомментировали скандал с Иванисовым

Роман Иванисов / Фейсбук Р.Иванисова

Лидер фракции Давид Арахамия прокомментировал скандал вокруг информации о том, что член фракции Слуга народа Роман Иванисов был осужден за изнасилование.

По его словам, Иванисов опроверг эту информацию: "Мне это громко опровергал. Он говорит, что не было у него судимости. Он говорит: у него не было вообще судимости. Это его слова. То есть, есть его слова и есть слухи в СМИ сейчас ... Есть Рябошапка, который подтвердил, а затем Генпрокуратура опровергла".

Арахамия также рассказал, что на Иванисова идет атака из-за его борьбы с незаконной добычей янтаря в Ровенской области.

"Он занимается антикоррупционными делами по янтарю в Ровенской области. Он говорит, что это заказ на него. Я не могу это ни опровергнуть, ни подтвердить ... Поэтому мы решили с ним: он сам, по собственной инициативе, выходит из фракции и партии. Мы это поддерживаем. Если он опровергнет, и вся страна увидит, что это был фейк, тогда заберем его обратно. Если это подтвердится, пусть он идет по своим делам, куда он захочет", - резюмировал лидер фракции Слуга народа в комментарии журналистам.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что депутат Иванисов будет вынужден сложить мандат, если подтвердится информация о его судимости за изнасилование несовершеннолетней.