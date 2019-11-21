"Эрекции не было": сотрудник колонии рассказал о деле судимого за изнасилование нардепа Иванисова

В колонии вспомнили заключенного Иванисова / Фейсбук Р.Иванисова

Один из воспитателей Мариупольской исправительной колонии подтвердил, что народный депутат от Слуги народа Роман Иванисов действительно в 90-х годах отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней.

В комментарии Цензор.нет мужчина рассказал, что в 1996 году Иванисов был в его отряде в Мариупольской воспитательной трудовой колонии. Исправительное учреждение было закрыто в 2008 году, однако информация о заключенных хранится в архиве до сих пор.

По словам подполковника запаса, Иванисову на момент совершения преступления было 17 лет, что стало для него смягчающим обстоятельством. Тогда нынешний нардеп был осужден по двум статьям, так как изначально он только предпринял попытку изнасилования, однако ввиду отсутствия эрекции он не довел свой преступный умысел до конца. Но изнасилование все же состоялось Иванисов принудил девушку к оральному сексу.

"Вел он себя нормально, говоря на сленге, пальцы веером ему не по масти было распускать, трогать его не трогали, начальник отряда лично за этим присматривал, папа, думаю, постарался, он был "упакованый", "грелся" хорошо, делился передачами. Освободился условно- досрочно", — сказано в письме.

По данным издания, скандал с судимостью Иванисова возник не случайно. Он стал последствием передела сфер влияния над нелегальными янтарными приисками в Ровенской области.

Как ранее сообщалось, лидер фракции Давид Арахамия прокомментировал скандал вокруг информации о том, что член фракции Слуга народа Роман Иванисов был осужден за изнасилование.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что депутат Иванисов будет вынужден сложить мандат, если подтвердится информация о его судимости за изнасилование несовершеннолетней.